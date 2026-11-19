Policisti Policijske postaje Sevnica so med opravljanjem nalog na območju Sevnice nekaj po 21. uri kontrolirali mladoletnika. Med postopkom so ugotovili, da je otrok prejel prepovedane pirotehnične izdelke, ki mu jih je posredovala druga oseba. Policisti so v prisotnosti otrokovih staršev zasegli kar 316 pirotehničnih izdelkov. Zdaj nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin kršitve Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Na podlagi ugotovitev bodo ustrezno ukrepali.

Policija ob tem opozarja, da lahko uporaba pirotehničnih izdelkov povzroči hude poškodbe, zlasti pri otrocih in mladostnikih. Nepravilna uporaba lahko privede do opeklin, poškodb rok, obraza in oči, posledice pa so lahko tudi trajne. Posebej nevarno je, kadar otroci do pirotehnike pridejo prek drugih oseb, ki jim izdelke izročijo ali omogočijo njihovo uporabo, ne da bi se zavedali posledic, je sporočila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto.

FOTO: PP Sevnica

Policija svetuje staršem: Pogovorite se z otroki

Policisti staršem svetujejo, naj se z otroki pravočasno pogovorijo o nevarnostih pirotehnike in jim pojasnijo, da pokanje ni nedolžna zabava. Pomembno je, da:

preverijo, ali imajo otroci pri sebi pirotehnične izdelke in od kod so jih dobili;

jim ne dovolijo uporabe prepovedanih ali neprimernih pirotehničnih izdelkov;

jih opozorijo na nevarnost poškodb in posledice nepravilne uporabe;

sami ne kupujejo ali izročajo pirotehnike otrokom;

jih spodbujajo k praznovanju brez nevarnega pokanja in ogrožanja drugih.

Policija poudarja, da lahko odgovorno ravnanje odraslih in pravočasen pogovor z otroki preprečita marsikatero nesrečo.