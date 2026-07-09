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PU LJUBLJANA

Mladostnik pred policisti ukradel zaseženi moped

Objestna vožnja mladih mopedistov v Domžalah in Trbovljah.
Vozniki enoslednih motornih vozil so med najbolj ranljivimi udeleženci cestnega prometa. Simbolična fotografija. FOTO: Dokumentacija Dela
Vozniki enoslednih motornih vozil so med najbolj ranljivimi udeleženci cestnega prometa. Simbolična fotografija. FOTO: Dokumentacija Dela
I. R.
 9. 7. 2026 | 07:05
4:38
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V torek okoli 20. ure so ljubljansko policijsko upravo obvestili o objestni vožnji mladostnikov z mopedi in motornimi kolesi na območju Domžal. Tja je bilo napotenih več policijskih patrulj z namenom izvedbe nadzora nad spoštovanjem cestnoprometnih predpisov. Policisti so opazili več mopedov in kros motornih koles, ki so jih vozili mladostniki. Kljub uporabi modrih luči in zvočnih signalov nekateri vozniki niso ustavili na znake policistov ter so vožnjo nadaljevali.

Med ustavljanjem mopedistov se je zgodila prometna nesreča. Mladoletni voznik mopeda je med begom pred policistom motoristom zaradi nepravilnega premika trčil v službeno motorno kolo policije. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan, nastala pa je manjša materialna škoda. Kot so ugotovili, je mladoletnik vozil neregistriran moped in zanj ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi kršitev so mu zasegli motorno kolo, zoper mladoletnika pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče za prekrške.

»Med obravnavo prometne nesreče in postopkom zasega vozila se je v bližini zbrala večja skupina mladostnikov, kar je izkoristil neznani storilec in sedel na že zaseženo motorno kolo, ga na za zdaj neugotovljen način spravil v pogon in se z njim odpeljal. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine ter ugotavljajo identiteto storilca in vse okoliščine dogodka,« pojasnjujejo na ljubljanski policijski upravi.

Podoben primer so obravnavali policisti Policijske postaje Trbovlje. Nekaj pred polnočjo so namreč opazili voznika mopeda in njegovega sopotnika, ki med vožnjo nista uporabljala zaščitnih čelad. Zapeljali so za njima ter voznika z modrimi lučmi, zvočnimi signali in drugimi predpisanimi znaki začeli ustavljati, a ta njihovih znakov ni upošteval in je vožnjo nadaljeval.

Ko je upočasnil in ustavljal, je policist prijel sopotnika za roko, voznik pa je v tistem trenutku ponovno sunkovito speljal

Ko je vendarle upočasnil in začel ustavljati, je policist zaradi izvedbe postopka prijel sopotnika za roko, voznik pa je v tistem trenutku ponovno sunkovito speljal. Policist je pri tem padel in se lažje poškodoval. Zoper voznika in sopotnika je bil izveden policijski postopek, o dogodku pa so bili obveščeni tudi njuni starši. Zoper oba bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Poziv staršem

»Ponovno opozarjamo, da so tovrstna ravnanja izjemno nevarna. Beg pred policisti, vožnja brez vozniškega dovoljenja, vožnja neregistriranih oziroma tehnično neustreznih vozil ter neupoštevanje zakonitih odredb policistov lahko v vsakem trenutku privedejo do hudih prometnih nesreč z najtežjimi posledicami,« sporočajo s policije.

Na starše in skrbnike apelirajo, naj spremljajo, kakšna vozila uporabljajo njihovi otroci, ali zanje izpolnjujejo zakonske pogoje za vožnjo, ter naj se z njimi odkrito pogovarjajo o odgovornosti in nevarnostih v prometu. »Mladoletnikom ne omogočajte uporabe vozil, za katera nimajo ustreznega vozniškega dovoljenja, in ne spreglejte predelanih ali neregistriranih vozil. Takšna ravnanja ne ogrožajo le mladih voznikov, temveč tudi njihove sopotnike, policiste in vse druge udeležence v prometu.«

Podatki kažejo, da vozniki enoslednih motornih vozil ostajajo med najbolj ranljivimi udeleženci cestnega prometa, še opozarjajo na policiji. Lani so policisti Policijske uprave Ljubljana obravnavali 464 prometnih nesreč z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil; v njih je umrlo deset oseb, 73 jih je utrpelo hude poškodbe, 276 lažje, 105 udeležencev pa ni bilo poškodovanih.

Največ prometnih nesreč je bilo z vozniki motornih koles (215), sledili so vozniki lahkih motornih vozil – električnih skirojev (127), vozniki mopedov do 25 km/h (68) in vozniki mopedov (54). V prvem polletju letošnjega leta je policija obravnavala že 171 prometnih nesreč z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil. V njih sta umrli dve osebi, 24 jih je bilo hudo poškodovanih in 96 lažje.

Izstopajo vozniki mopedov in lahkih motornih vozil (električnih skirojev), saj gre pogosto za mlajše udeležence v prometu. Policisti pri nadzorih vse pogosteje ugotavljajo vožnjo brez zaščitne čelade, brez ustreznega vozniškega dovoljenja, uporabo neregistriranih ali predelanih vozil, neupoštevanje zakonitih odredb policistov ter nevarno in objestno vožnjo.

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