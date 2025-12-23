  • Delo d.o.o.
PU NOVA GORICA

Mladostniki v avtu skrivali 469 petard, takšna kazen jih čaka

Policija opozarja, da je prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa od 26. decembra do 1. januarja.
Simbolična fotografija. FOTO: Voranc Vogel
Simbolična fotografija. FOTO: Voranc Vogel
N. P.
 23. 12. 2025 | 17:48
1:55
A+A-

Ajdovski policisti so v ponedeljek, 22. decembra, v zgodnjih večernih urah posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru. Povod? Objestna in nepremišljena uporaba pirotehničnih izdelkov, pri kateri so sodelovali mladostniki na območju Ajdovščine. Na kraju dogodka so policisti naleteli na parkirano osebno vozilo, v katerem so našli pravo zalogo pirotehnike. Zasegli so kar 469 kosov različnih pirotehničnih izdelkov, med njimi tudi prepovedane petarde kategorij F2 in F3, katerih glavni učinek je pok.

Zaradi kršitve Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih bodo policisti zoper 54-letnega moškega uvedli prekrškovni postopek. Za takšne kršitve zakon predvideva globo od 400 do 1.200 evrov, pirotehnični izdelki pa se odvzamejo – tudi če niso storilčeva last.

Policija ob tem znova opozarja, da je prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa od 26. decembra do 1. januarja. »Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana (petarde). Prodaja in uporaba ostalih pirotehničnih izdelkov z učinki, kot so svetlobni učinki, oddajanje isker, barvnih plamenov, prasketanje, bliskanje, vrtenje na tleh, izmet vsebine, dvig s proizvajanjem učinkov v zraku, je dovoljena vse leto,« so še sporočili.

