Mlajši moški kradel po Mariboru, spravil se je na torbice

Galerija
Na območju Slovenske Bistrice so storilci vlomili v skladiščne prostore podjetja in odtujili več kosov orodja, s čimer so lastnike po nestrokovni oceni oškodovali za približno 5.000 evrov.
Policisti Policijske uprave Maribor so bili obveščeni o dveh primerih drznih tatvin. »Mlajši moški je v ločenih dogodkih dvema starejšima oškodovankama ukradel torbici ter ju oškodoval za 200 oziroma 400 evrov. V zvezi s primeroma policisti izvajajo intenzivne preiskovalne aktivnosti,« je sporočila Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Maribor.