Množična iskalna akcija pri nas, zdaj odjeknila slaba novica

Iskalne akcije imajo večkrat tragičen konec. Takšen konec je imela tudi današnja na območju reke Kolpe. Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje se je pod vodstvom Policije ob 11.44 začelo iskanje pogrešane osebe na območju naselja Rosalnice in okolice (občina Metlika). Ob 16.00 pa je bila pogrešana oseba najdena mrtva na območju naselja Božakovo v reki Kolpi, so sporočili.

V iskalni akciji je sodelovalo veliko ljudi. Kot so zapisali na omenjeni upravi, so med drugim posredovali gasilci iz 17 društev, sodelovali pa so tudi vodniki reševalnih psov.

