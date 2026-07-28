Močno pijan sedel za krmilo traktorja, ni se dobro končalo

Prometno nesrečo s hudimi poškodbami so policisti, ki za varnost skrbijo na območju Policijske uprave (PU) Celje v popoldanskih urah obravnavali na območju Črne na Koroškem. Tam se je na lokalni cesti prehiter traktorist, ki je bil za nameček še pod vplivom alkohola, prevrnil. Voznik je imel v krvi nekaj manj kot dva promila alkohola, v nesreči pa se je hudo poškodoval, so sporočili s PU Celje.

Pijanega voznika so ustavili tudi v Žalcu, za volan je sedel tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu policisti avto zasegli. V Celju pa je brez prevoznega sredstva ostal občan, ki se je po mestu prevažal na predelanem skuterju. Predelan je bil tako, da je vozniku dopuščal višjo hitrost od dovoljene.