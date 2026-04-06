ČELNO TRČENJE

Močno počilo na regionalni cesti, tri osebe končale v bolnišnici (FOTO)

Dve osebi sta bili hudo, ena pa lažje poškodovana. Iz doslej še neznanega razloga sta vozili čelno trčili.
Posledice nesreče. FOTO: Oste Bakal

Motor je obležal sredi ceste. FOTO: Oste Bakal

V čelnem trčenju pri Mostju tri osebe poškodovane, nastala je tudi večja materialna škoda. FOTO: Oste Bakal

O. B.
 6. 4. 2026 | 19:52
 6. 4. 2026 | 20:05
1:47
A+A-

Včeraj, v nedeljo, ko so kristjani praznovali najpomembnejši praznik - veliko noč, so v Prekmurju kar nekaj dela imeli tudi reševalci, gasilci in policisti. Tako so v popoldanskem času, ob 16.13 uri posredovali na regionalni cesti Lendava – Murska Sobota, pri naselju Mostje, kjer je prišlo do hude prometne nesreče, v kateri sta trčili dve osebni vozili. Iz doslej še neznanega razloga sta vozili čelno trčili, pri čemer je nastala večja materialna škoda, prometnica pa je bila dalj časa zaprta za ves promet.

Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so bile pri tem tri osebe poškodovane in so jih reševalci NMP ZD Lendava odpeljali v soboško bolnišnico na zdravljenje. Dve osebi sta bili hudo, ena pa lažje poškodovana. Poleg policistov in reševalcev so posredovali tudi gasilci PIGE Nafta Lendava, ki so zavarovali kraj dogodka, pomagali reševalcem NMP pri oskrbi treh poškodovanih in nevtralizirali iztekle motorne tekočine.

Poškodovan tudi motorist

Nekoliko po omenjeni nesreči sta dve interventni službi, reševalci in policisti, morali posredovati le nekaj kilometrov stran, v smeri meje s sosednjo Madžarsko. V Dolgi vasi je namreč padel motorist in se lažje telesno poškodoval, z reševalnim vozilom je bil odpeljan v murskosoboško bolnišnico. Po neuradnih informacijah naj bi motorist padel po tem, ko se je prestrašil nasproti vozečega osebnega avtomobila, ki naj bi prešel sredinsko črto...

prometna nesrečačelno trčenjepoškodbemotoristMostjeDolga vas
