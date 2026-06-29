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Morila dva, sodili le enemu?! Savinjčan Uroš Vozlič bo kmalu izvedel, ali bo moral sedeti več kot 20 let

V priporu se je zaradi mamil znašel tudi domnevni sostorilec pri umoru.
Odvetnik Milan Krstić je takoj po sodbi napovedal pritožbo. Levo je obtoženi. FOTO: Mojca Marot
Odvetnik Milan Krstić je takoj po sodbi napovedal pritožbo. Levo je obtoženi. FOTO: Mojca Marot
B. C.
 29. 6. 2026 | 08:00
5:39
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Za sredino julija je na celjskem višjem sodišču napovedana pritožbena seja za 46-letnega Savinjčana Uroša Vozliča, ki je bil zaradi umora in poskusa izsiljevanja na prvi stopnji obsojen na 20 let in 10 mesecev zapora. Domnevni sostorilec pri umoru Igor Velisavljević je po zločinu pobegnil v rodno Srbijo, a se je lansko poletje vseeno znašel v slovenskem priporu. Ravno zaradi priporne zadeve bi morala biti proti njemu že zdavnaj vložena obtožba in se na celjskem okrožnem sodišču začeti sojenje, toda še vedno se ni. Preiskovali umor, našli mamila Kot je na naša poizvedovanja skrivnostno ...
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