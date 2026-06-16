Krivdo za umor Milana valita drug na drugega

UMOR IZ KORISTOLJUBJA

Dve leti je že od grozljivega zločina na kmetiji Pr' Grebenar. Domnevna krvnika Milana Seršena prosila za milost.

Skoraj natanko osem mesecev zatem, ko sta David Trivić in Andraž Skrinjar na kranjskem okrožnem sodišču izvedela, da bosta morala zaradi umora 58-letnega Milana Seršena skupno za 48 let v zapor (oziroma vsak po 24 let), sta na ljubljanskem višjem sodišču prosila za dodatno milost. Trivić bi si želel celo oprostilne sodbe, saj, kot je poudarila njegova zagovornica Brigita Žvan, dokazi niso potrdili naklepa za umor. Poleg tega pa da prvostopenjsko sodišče ni ugotovilo, da je njen klient sodeloval pri odvzemu življenja, ampak le pri prevozu trupla. Na pritožbeni seji je nadaljevala, da je Trivić ...