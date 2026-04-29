Morilca z Gorenjske ujeli v Srbiji, Črnogorec Bojan tam živel na črno ter z lažnimi dokumenti

KRIV UGRABITVE IN LIKVIDACIJE

V Beogradu aretirali obsojenega za umor Ljubljančana Danijela Božića.

Pripadniki uprave srbske kriminalistične policije, službe za zatiranje kriminala in oddelka za posebne operacije so v Beogradu v bliskoviti akciji odvzeli prostost 37-letnemu črnogorskemu državljanu Bojanu Stanojeviću. Tega še kako dobro poznajo tudi slovenski policisti (ter tožilci in sodniki), saj je bil pri nas dvakrat obsojen kot član kavaškega klana. Vendar pa ga Srbi niso aretirali zaradi grehov, ki jih je storil v naši državi. Kriv ugrabitve in likvidacije Prijeli so ga, potem ko so ugotovili, da v Srbiji biva nelegalno ter s ponarejenimi dokumenti. Z njim se zdaj ukvarjajo beograjski ...