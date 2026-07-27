Morilcema, ki sta zahrbtno pokončala Milana, zapor ne uide

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David Trivić in Andraž Skrinjar sta 7. junija 2024 umorila 58-letnega Milana Seršena.

Za Davida Trivića in Andraža Skrinjarja ni več možnosti, da bi se izognila prestajanju dolgoletne zaporne kazni. Za grozljiv umor 58-letnega Milana Seršena iz Stražišča pri Kranju bosta morala zdaj odsedeti vsak po 24 let zapora. Na ljubljanskem višjem sodišču so, kot je za Dnevnik potrdila Trivićeva zagovornica Brigita Žvan, v celoti potrdili prav to višino kazni, ki jima jo je oktobra lani izrekel petčlanski sodni senat pod vodstvom kranjske okrožne sodnice Nine Prosen. Prvostopenjsko sojenje je zaznamovalo dejstvo, da sta obtožena ves čas prelagala krivdo drug na drugega. Tako sta ...