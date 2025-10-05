Morilcu Adrianu znižali zaporno kazen

VIŠJI SODNIKI

Adrian Petelin je bil najprej obsojen na 23 let zapora.

Adrianu Petelinu iz Devina, morilcu Kobjeglavčana Daria Grmeka, je senat višjih sodnikov Mateja Štrosa, Mare Bristow in Tatjane Cvetičanin znižal zaporno kazen. »Višje sodišče v Kopru je s sodbo z dne 28. avgusta 2025 odločilo, da se sodba sodišča prve stopnje spremeni tako, da se iz opisa kaznivega dejanja izpusti, da je bilo kaznivo dejanje storjeno na grozovit način (1. točka 116. člena KZ-1), ter se kaznivo dejanje opredeli po 4. točki 116. člena KZ-1,« nam je odgovorila predsednica Okrožnega sodišča v Kopru, mag. Samanta Nusdorfer. Adriano Petelin ga je 1. aprila 2022 umoril z nožem in ...