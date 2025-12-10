Morilec Aleša Šutarja v resnici na prostosti?! Pet prič trdi, da ga ni ubil Jurkovič

Sodna preiskava tragične smrti Aleša Šutarja, ki je konec oktobra po udarcu pred novomeškim lokalom Patriot umrl v bolnišnici, je v zadnjih tednih pridobila nove, nepričakovane razsežnosti. Čeprav je bil kmalu po dogodku aretiran 21-letni Sabrijan Jurkovič, ki po zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom še vedno ostaja v priporu, so se začela vrstiti pričevanja, ki prvotno policijsko ugotovitev postavljajo pod vprašaj. Po informacijah iz sodne preiskave, ki ni odprta za javnost, je najmanj pet prič jasno izjavilo, da usodnega udarca Šutarju ni zadal Jurkovič, temveč 20-letni S. Š., ki ga policija ni aretirala. Nazadnje je pred sodnikom pričal 37-letnik, nekdanji varnostnik, ki je v času dogodka sodeloval pri varovanju zabave v Patriotu. Po njegovem pričanju naj bi bil pred lokalom viden varnostnik, ki se je pogovarjal s Šutarjem, ob njih pa skupina mladih Romov. Priča je izrecno zatrdila, da je Šutarja s pestjo v čeljust udaril S. Š., ne Jurkovič, piše Dnevnik. Šlo naj bi za en sam udarec, po katerem je Šutar padel na tla, skupina pa se je razbežala. Pri tem je izpostavil tudi razliko v videzu: Jurkovič naj bi imel brado in temnejšo polt, medtem ko je bil S. Š. obrit ter drugače oblečen.

Vsi potrjujejo enako zgodbo

Zgodbo naj bi potrdili tudi dve srednješolki, ki sta bili v času incidenta v bližini lokala. Prva naj bi oba vpletena poznala in jasno povedala, da udarca ni zadal Jurkovič, temveč S. Š. Po njenih besedah naj bi Šutar pred incidentom oba opozarjal in ju podil domov. Druga dijakinja je pojasnila, da je S. Š. že pred tem brez majice skakal po lokalu in povzročal težave. Podobno sta povedala tudi dva člana družbe, v kateri sta bila tako Jurkovič kot S. Š. Drugi je opisal, da naj bi S. Š., ki je bil pijan in že pred tem problematičen, stekel proti obema, obšel Jurkoviča in udaril Šutarja v obraz. Po udarcu naj bi trojica pobegnila proti trgovini, pozneje pa naj bi ju priča z avtomobilom pobrala.

Policija naj bi že v začetku pridržala napačnega človeka

Sodišče naj bi S. Š. že zaslišalo kot pričo. Po informacijah iz preiskave naj bi zanikal, da je udaril Šutarja. Dvajsetletni S. Š. je sicer po podatkih v preteklosti že bil nameščen v Prevzgojnem domu Radeče zaradi kaznivih dejanj, usodni konec tedna pa je bil na prostosti. Kljub temu novomeško okrožno tožilstvo poudarja, da se preiskava ni razširila in da je osumljenec povzročitve posebno hude poškodbe s smrtnim izidom še vedno samo Sabrijan Jurkovič. Primer je že ob aretaciji sprožil burne odzive novomeške javnosti, v mestu pa se je hitro razširila govorica, da naj bi policija pridržala napačnega človeka. Policija, tožilstvo in sodišče so te trditve doslej enotno zavračali, piše Dnevnik.