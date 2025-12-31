Moška v Sloveniji prevažala čez 300 kosov prepovedane pirotehnike

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Maribor so v torek nekaj minut pred 15. uro na območju Policijske postaje Šentilj ustavili 27-letnega voznika osebnega avtomobila. Izkazalo se je, da je slovenski državljan prevažal natanko sto kosov pirotehničnih izdelkov, pirotehniko pa je imel pri sebi tudi njegov 29-letni sopotnik, in sicer kar 221 kosov. Policisti so prepovedane izdelke obema zasegli, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Vsi zaseženi pirotehnični izdelki spadajo v kategorijo F2, gre torej za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa ter so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem, njihova prodaja, posest in uporaba pa so prepovedani. Zoper oba kršitelja bo uveden prekrškovni postopek, za prekršek pa je predvidena globa v razponu od 400 do 1200 evrov, pirotehničnih izdelkov prav tako ne bosta dobila nazaj.