Moškega zaradi eksplozije odpeljali s helikopterjem v UKC Ljubljana

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da je bila včeraj, 1. maja zjutraj, Policija s strani Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica obveščena o eksploziji vžigalnika eksplozivnega telesa v naselju Koritnica v Baški grapi, ki spada pod občino Tolmin. Pri tem se je poškodovala ena oseba.

»Policisti Policijske postaje Tolmin in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Nova Gorica so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka ugotovili, da je 34-letni moški posedoval in hranil bakren detonator neznanega tipa in proizvajalca. Okoli 8.37 ga je v kletnih prostorih stanovanjskega objekta namestil v železni primež na delovnem pultu, pri čemer je na neznan način prišlo do aktivacije in posledično eksplozije omenjenega detonatorja. Moški je v eksploziji utrpel telesne poškodbe,« so zapisali na Policijski upravi Nova Gorica.

Sodelovali policisti, kriminalisti, gasilci in reševalci NMP

Na kraju je posredovalo več različnih služb. Poleg policistov in kriminalistov tudi gasilci PGD Grahovo ob Bači, ki so nudili pomoč reševalcem NMP ZD Tolmin pri oskrbi poškodovanega. Kasneje so poškodovanca z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Kot so zapisali na omenjeni policijski upravi, sta bili o dogodku obveščeni tudi preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka v Novi Gorici. Dodali so še, da kriminalisti primer preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.