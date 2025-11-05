Moškemu in ženski z bančnih računov pobrali 1650 evrov, policija svari: Ne nasedajte!

Kranjski policisti znova opozarjajo na premetene spletne goljufe, ki izkoriščajo nepazljivost prodajalcev na spletu. Tokrat sta bila v le dveh dneh ogoljufana moški in ženska: prvi pri prodaji pnevmatik, druga pri prodaji čevljev.

Moški je prek ene od spletnih aplikacij objavil oglas in se dogovoril s kupcem, da bo artikle prevzela kurirska služba. Goljuf mu je poslal obrazec, v katerega je nič hudega sluteči prodajalec vnesel svoje bančne podatke. Namesto pričakovane kupnine je z njegovega bančnega računa izginilo več kot 900 evrov.

Podoben scenarij se je ponovil tudi dan pozneje. Tokrat je bila žrtev ženska, ki je prodajala čevlje. Po vnosu podatkov v prejeti obrazec so ji z računa pobrali več kot 750 evrov.

Policija nadaljuje preiskavo obeh primerov in opozarja, da nikomur ne zaupajte svojih osebnih in bančnih podatkov, če niste povsem prepričani, da je postopek varen. Ne klikajte povezav, ki jih prejmete prek sporočil ali elektronske pošte – sporočilo raje izbrišite ali pošiljatelja blokirajte.