Moški (23) v Ljubljani hudo pretepel 42-letnika, njegovo življenje visi na nitki

V petek, nekaj pred polnočjo, so bili policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana obveščeni o nasilnem incidentu, v katerem je bil po sporu s 23-letnikom hudo ranjen 42-letni moški. Kot je sporočil tiskovni predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic, so reševalci hudo ranjenega 42-letnika odpeljali v ljubljanski klinični center na zdravljenje, njegovo življenje pa je ogroženo. »Po do zdaj zbranih obvestilih je oškodovanec, ki je bil v družbi še ene osebe, na enem izmed parkirišč na območju Bežigrada prišel v spor s 23-letnim osumljencem, ki je v družbi še ene osebe sedel v parkiranem vozilu. Osumljenec ga je pretepel ter ga domnevno s topim predmetom hudo telesno poškodoval, nato pa odpeljal s kraja dogodka,« je podrobnosti incidenta opisal Tomaževic.

Na kraj dogodka je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj in posebna enota policije. Policisti so osumljenca prijeli, ko se je vrnil v bližino kraja dogodka. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali. Kriminalisti so opravili ogled kraja dejanja in zasegli vozilo osumljenca. Nadaljujejo z intenzivno kriminalistično in forenzično preiskavo ter zbirajo obvestila o vseh okoliščinah kaznivega dejanja zoper življenje in telo, je sporočil tiskovni predstavnik ljubljanske policijske uprave, ki dodaja, da motiv za dejanje še ni pojasnjen, glede na prve podatke pa se osumljenec in oškodovanec pred tem nista poznala. Prav tako v spor nista bili vpleteni drugi tam prisotni osebi. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.