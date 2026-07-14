Moški huje poškodovan pri delu, posredoval helikopter Slovenske vojske

Pomurski policisti so bili v ponedeljek ob 14.27 obveščeni o nesreči pri delu v naselju Otovci v občini Puconci. Na kraju dogodka so ugotovili, da se je moški poškodoval med delom s traktorjem v gozdu. »Zaradi hudih telesnih poškodb je bil s helikopterjem odpeljan v bolnišnico,« so sporočili s Policijske uprave.

Še pred prihodom policistov so gasilci PGD Otovci in PGD Puconci zavarovali kraj pristanka helikopterja Slovenske vojske z dežurno ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP). Gasilci so nato reševalcem pomagali tudi pri prenosu in oskrbi poškodovanega moškega.

To pa ni bila edina traktorska nesreča v ponedeljek. Zvečer smo poročali, da se je v občini Dobrovo prav tako prevrnil traktor in pod seboj hudo poškodoval osebo, ki je za posledicami nesreče tragično preminila.