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NA VIŠJEM SODIŠČU

Moški iz Murske Sobote razširjal otroško pornografijo in pristal na sodišču

Obtoženi se brani, da je bil le naiven in je nasedel znancu.
Fotografije so prikazovale najbolj zavržno zlorabo otrok. FOTO: Delo Ui
Fotografije so prikazovale najbolj zavržno zlorabo otrok. FOTO: Delo Ui
Jure Predanič
 2. 10. 2026 | 09:40
3:24
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Da je bil le naiven in je nasedel znancu, kar zelo obžaluje, zaradi vsega pa mu je razpadla tudi partnerska zveze, je možakar, ki je bil na Okrožnem sodišču v Murski Soboti v začetku letošnjega januarja obsojen zaradi kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, prepričeval višje mariborske sodnike. Prvostopenjsko sodišče ga je namreč zaradi pornografskih in seksualnih posnetkov spolnih zlorab otrok poslalo za zapahe za pol leta.

8 zelo zavržnih datotek spolne zlorabe otrok je imel.

Njegova obramba se s takšno sodbo ni strinjala, saj naj bi bila prestroga in nesorazmerna. Njegova zagovornica je poudarila, da je bil do zdaj nekaznovan in je ves čas sodeloval z organi pregona ter krivdo takoj priznal. Zaradi razpada partnerske zveze menda zelo trpi, sicer pa je osebnostno urejen, zaposlen in skrben, je pojasnila. Zagovornica je ob vsem ocenila, da bi bilo obdolžencu mogoče ob uporabi t. i. omilitvenih določil izreči en mesec zapora, sploh ker se je takoj izrekel o krivdi in s tem prispeval k hitremu zaključku postopka.

Okoliščine, da je osebnostno urejen, zaposlen in skrben, zbledijo ob teži kaznivega dejanja.

A s temi argumenti ji ni uspelo. Sodišče je namreč glede na olajševalne okoliščine, torej priznanje in dosedanjo nekaznovanost, izreklo kazen na spodnji meji, kar je tudi po presoji višjega sodišča povsem primerna kazen. »Zagovornici tako ne more uspeti z izpostavljanjem obdolženčevih osebnih okoliščin, da je osebnostno urejen, zaposlen in skrben, saj te zbledijo ob teži kaznivega dejanja, za katero je bil obsojen,« so poudarili. Možakar je imel namreč na telefonu osem datotek spolne zlorabe otrok z zelo zavržno vsebino. Otroci niso bili le v seksualnih položajih, temveč celo med spolnimi odnosi, oralnim zadovoljevanjem in razkazovanjem v eksplicitno seksualnih položajih, poudarjajo višji sodniki. Ker je takšne datoteke razširil, ni nobene podlage za omilitev zaporne kazni oziroma za izrek pogojne obsodbe. Sodba je poleti postala pravnomočna.

Alternativno prestajanje

Ne le ob koncih tedna, pol leta bo ves čas za zapahi. FOTO: Uroš Hočevar
Ne le ob koncih tedna, pol leta bo ves čas za zapahi. FOTO: Uroš Hočevar
Glede na vse so višji sodniki potrdili sodbo kolegov na prvi stopnji, vendar se možakar ni hotel sprijazniti z dejstvom, da mora za zapahe. Na soboško sodišče je poslal predlog za alternativno prestajanje zaporne kazni, in sicer t. i. vikend zapor. Predlog so zavrnili in ponovno se je zagovornica obrnila na Višje sodišče v Mariboru. Meni namreč, da je zapor ob koncu tedna le drugačen način izvrševanja kazni zapora, ki bi ga bilo treba obsojencu omogočiti zaradi njegove osebne urejenosti, zaposlitve in interesa delodajalca za ohranitev delovnega razmerja. Vendar nima prav, menijo višji sodniki, ki pritrjujejo sodišču prve stopnje, da obsojeni ne izpolnjuje zakonskih pogojev za izvrševanje kazni zapora ob koncu tedna. Kazenski zakonik namreč za to kaznivo dejanje tak način izvrševanja kazni izrecno izključuje. »Ker gre za zakonsko določeno omejitev, so pritožbeno izpostavljene osebne in socialne okoliščine obsojenca odvečne, saj na pravilno in zakonito prvostopenjsko odločitev ne morejo vplivati,« so opozorili. 

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