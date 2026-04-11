ODLOČITEV SODIŠČA

To je Jani iz Sežane: vstopil skozi okno in napadel nekdanjo partnerico (FOTO)

Po navedbah tožilstva je z večjimi škarjami pristopil do oškodovanke in ji odrezal del las, sodišče pa je presodilo, da dejanje ne dosega ravni kaznivega dejanja.
Jani Franetič bo v zaporu še 10 mesecev.
Jani Franetič bo v zaporu še 10 mesecev. Fotografiji: Moni Černe
Moni Černe
 11. 4. 2026 | 05:33
 11. 4. 2026 | 07:13
3:40
Sežančan Jani Franetič naj bi 31. januarja lani skozi okno vstopil v stanovanje svoje nekdanje partnerice v bloku v Sežani. Obtožnica mu je očitala, da jo je vpričo Roberta B. in njene mladoletne hčerke napadel.

Po navedbah tožilstva je z večjimi škarjami pristopil do Petre N., jo brez besed in nepričakovano zgrabil za lase ter jo vlekel, medtem ko ji je rezal šope las. Pri tem jo je tudi porezal po roki. Oškodovanka se je branila in upirala, a se ji ni uspelo iztrgati. Ni je izpustil niti tedaj, ko je hči stopila materi v bran, ga odrivala, vlekla stran in ga prosila, naj preneha. Nasprotno – obrnil se je še proti dekletu, ji zagrozil, da bo tudi njej odrezal lase, in jo udaril po licu. Prestrašena se je zatekla v kopalnico, njena mati pa je zbežala iz stanovanja k svoji materi in jo prosila, naj pokliče policijo.

Sledila je hišna preiskava, med katero so pri 42-letniku istega dne našli ponarejene zdravniške recepte, konopljo, precizno tehtnico, pri sebi pa je imel tudi tablete, namenjene prodaji. Zaradi teh dejanj je bil v četrtek na koprskem okrožnem sodišču obsojen, medtem ko je bil obtožb nasilništva nad žensko oproščen. »Čeprav je bilo dejanje povsem neprimerno in nasilno, ni bilo takšne intenzitete, da bi ga lahko kvalificirali kot kaznivo dejanje nasilništva,« je v obrazložitvi sodbe poudarila sodnica Maja Tomašević. Dodala je, da je sodišče ugotovilo, da obtoženemu ni mogoče očitati, da je oškodovanko porezal, ampak je poškodba nastala med njenim branjenjem.

Obtoženi je v koprskem zaporu.
Obtoženi je v koprskem zaporu.

Je pa sodišče glede na njegovo brezposelnost in dosedanji način življenja presodilo, da je prepovedane snovi hranil in prenašal z namenom nadaljnje prodaje. Pri njem so zasegli 68 tablet trivotrila in vatrana, na naslovu Pod Taborom v Sežani pa še precizno tehtnico ter 125,75 grama konoplje. Obtoženi se je branil, da so bile tablete namenjene osebni uporabi, njegova partnerica Erika H. pa je trdila, da je konoplja njena. Sodišče temu ni verjelo in ga je obsodilo na eno leto in štiri mesece zapora. Dodatno leto zapora si je prislužil zaradi 12 ponarejenih zdravniških receptov, izpolnjenih na njegovo ime, s katerimi je zagrešil 12 kaznivih dejanj. Ponarejene recepte je dobro leto, med 10. novembrom 2023 in 29. januarjem 2025, unovčeval v italijanskih lekarnah.

Psihiatrinja iz Zdravstvenega doma Sežana, katere podpis in žig so vsebovali, ter Psihiatrična bolnišnica Idrija teh receptov nista izpolnili niti izdali – med drugim so se nanašali na zdravila xanax in vatran. Kako je prišel do ponarejenih receptov, bo predmet drugega kazenskega postopka. Za vsak recept mu je sodišče določilo mesec dni zapora, medtem ko je bil za osem receptov, ki še niso bili ponarejeni, in prav toliko kaznivih dejanj oproščen. »Obtoženca bi se lahko kvečjemu bremenilo prikrivanja ali drugega kaznivega dejanja,« je ob tem pojasnila sodnica. Enotna kazen znaša dve leti zapora. Pripor so mu zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšali. Državna tožilka Natali Volčič Ivanič, ki je zanj predlagala tri leta in osem mesecev zapora, ter v zaključni besedi izpostavila tudi njegovo predkaznovanost, je glede oprostilnega dela že napovedala pritožbo. 

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
07:30
Razno
ODPRTA KUHINJA

Šunkenrole: retro klasika, ki jo pripravite v 20 minutah

Retro dunajske šunkenrole: preprosta, poceni in okusna klasika iz 60. let, polnjena s kremno francosko solato.
Odprta kuhinja11. 4. 2026 | 07:30
07:29
Šport  |  Odmevi
ULTRAMARATON

Nataša Robnik z rekordom na Bonifiki, na vrsti je Badwater v Dolini smrti

Najboljša slovenska ultramaratonka Nataša Robnik je blestela na državnem prvenstvu na krožni progi v Kopru.
Rok Tamše11. 4. 2026 | 07:29
07:25
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NA KRAJU MRTEV

Dramatičen pregon se je končal s tragedijo: policija uporabila to napravo, da ga je ustavila (VIDEO)

Vozilo ustavi z zajemom zadnjih koles, osumljenec pri veliki hitrosti čelno v zid hiše.
11. 4. 2026 | 07:25
07:20
Novice  |  Slovenija
NEIZMERNA SREČA

Juretu ukradli dva avtomobila, Petra poskrbela za srečen konec (FOTO)

Zgodba s srečnim koncem in solzami v očeh.
11. 4. 2026 | 07:20
07:14
Novice  |  Slovenija
MOJSTER Z DOLENJSKE

Tomo pri 90 letih najbolj uživa v svoji delavnici: »To delam za svojo dušo« (FOTO)

Sedlar in usnjarski mojster Tomo Prašnikar iz Dobrave pri Škocjanu še vedno rad poprime za delo.
Tanja Jakše Gazvoda11. 4. 2026 | 07:14
07:04
Lifestyle  |  Polet
PAZIMO SE

Telo se ne upira - samo nepripravljeno je

Zakaj nas začne boleti križ ob povečani telesni aktivnosti?
Janez Kušar11. 4. 2026 | 07:04

