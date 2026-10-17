  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SOJENJE

Moški, ki je umrl v celjski bolnišnici, pokopan pod tujim imenom

Krivde za zamenjavo identitete bolnikov ni priznala niti druga medicinska sestra.
Svojce so obvestili o smrti napačnega pacienta. Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images
Svojce so obvestili o smrti napačnega pacienta. Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images
STA, I. R.
 17. 10. 2026 | 07:10
3:26
A+A-

Marija Klinc, medicinska sestra v Splošni bolnišnici Celje, obdolžena domnevne zamenjave identitete dveh bolnikov na celjski urgenci septembra 2022, včeraj na predobravnavnem naroku na Okrajnem sodišču v Žalcu krivde ni priznala. Očitkov ni priznala niti soobdolžena medicinska sestra Teja Žarn Kozole iz Zdravstvenega doma Sevnica, ki je imela predobravnavni narok septembra.

Spomnimo, da so dva hudo bolna oskrbovanca Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu septembra 2022 v celjsko bolnišnico pripeljali z istim reševalnim vozilom. Do zamenjave njune identitete je prišlo v triažnem prostoru urgentnega centra bolnišnice, in sicer ob predaji bolnikov med reševalnim osebjem ZD Sevnica in osebjem bolnišnice.

Za zamenjavo identitete pacientov sta po prepričanju tožilstva odgovorni medicinski sestri iz ZD Sevnica in iz Urgentnega centra Celje.

Nobeden od njiju ni imel identifikacijske zapestnice. Reševalci so imeli zdravstveno dokumentacijo za vsakega od njiju, a so jo prenašali skupaj, ločeno od obeh bolnikov, in je niso imeli ves čas pri posameznem bolniku. Tako naj bi ob predaji prišlo do zamenjave dokumentacije, s tem pa tudi identitete bolnikov. V času zdravljenja je eden od bolnikov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega bolnika. Za napačno identifikacijo so izvedeli, ko so umrlega že pokopali. Za zamenjavo identitete pacientov sta po prepričanju tožilstva odgovorni medicinski sestri Teja Žarn Kozole iz ZD Sevnica in Marija Klinc iz Urgentnega centra Celje.

Predlogi obrambe

Obramba Klinčeve, ki ji tožilstvo očita kaznivo dejanje nevestnega dela v službi, predlaga postavitev izvedenca zdravstvene nege. Po oceni zagovornice Tjaše Godunc doslej izdelano mnenje ne omogoča celovite presoje ravnanja obdolženke, ki naj bi po stališču obrambe ravnala v skladu s stroko in pravili triažnega sistema Manchester. Godunčeva je pojasnila, da želi obramba v dokaznem postopku dokazati, da očitki iz obtožnega predloga niso utemeljeni in da ravnanje obdolženke ne vsebuje zakonskih znakov očitanega kaznivega dejanja.

Tožilstvo se s predlogom za postavitev izvedenca zdravstvene nege strinja, vendar vztraja pri obtožnem predlogu in izvedbi drugih dokazov. Predlagalo je zaslišanje prič ter vpogled v listinsko dokumentacijo. Med predlaganimi pričami so zaposleni v Domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu in Splošni bolnišnici Celje ter svojci bolnikov. Obramba je opozorila tudi na poročilo o izrednem strokovnem nadzoru v celjski bolnišnici iz 2022., ki naj bi bilo po njeni oceni pomembno za presojo očitkov. Tožilstvo vsebine poročila ni podrobneje komentiralo, je pa poudarilo, da vztraja pri obtožnem predlogu.

Zagovornik obdolžene medicinske sestre iz ZD Sevnica Boštjan Podgoršek je na septembrskem naroku vložil ugovor pravne narave. Kot je takrat pojasnil, obdolženka v času dogodka ni bila javna uslužbenka, temveč je delo opravljala prek študentskega servisa. Pričakuje, da bo sodišče ugovoru ugodilo in kazenski postopek ustavilo. Sojenje naj bi se predvidoma začelo novembra.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

sojenjemedicinska sestrazamenjava pacientovzdravstvoSplošna bolnišnica CeljesmrtMarija KlincTeja Žarn Kozole
ZADNJE NOVICE
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

7 hitrih sladic z jabolki, ko se nam zahoče nekaj sladkega

Sedem preprostih receptov za sladice z jabolki, ki jih pripravimo brez zapletov. Od sočnega peciva in drobljenca do slastnih jabolčnih kroglic.
Odprta kuhinja17. 10. 2026 | 07:30
07:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Moški, ki je umrl v celjski bolnišnici, pokopan pod tujim imenom

Krivde za zamenjavo identitete bolnikov ni priznala niti druga medicinska sestra.
17. 10. 2026 | 07:10
07:00
Lifestyle  |  Polet
NOVO O HOLESTEROLU

Holesterol v krvi razkriva tveganje za infarkt in možgansko kap. Katere vrednosti so nevarne?

Holesterol je nujen za normalno delovanje telesa.
Miroslav Cvjetičanin17. 10. 2026 | 07:00
06:50
Bulvar  |  Tuji trači
SOJENJE

Ta slavni komik je spolni predator, spravil naj bi se nad šest žensk

Russellu Brandtu na sojenju v Londonu očitajo tudi tri posilstva.
17. 10. 2026 | 06:50
06:31
Šport  |  Odmevi
LJUBLJANSKI MARATON

Zgodovina ljubljanskega maratona: le enkrat jo je Ljubljani zagodla višja sila

Letošnji maraton bo jubilejni 30. Jubilej bi slavili že lani, če ga oktobra 2020 ne bi odpihnil zlovešči koronavirus.
Siniša Uroševič17. 10. 2026 | 06:31
06:00
Bulvar  |  Tuji trači
NOVI IZZIVI

James Bond v povsem drugačni vlogi: Daniel Craig se loteva nečesa novega

Zvezdnik se podaja v posel z dolgo zgodovino.
17. 10. 2026 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
Promo
Razno
NAKUPI

Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 14:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNOST

Zakaj se otroci upirajo hrani

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
Promo
Razno
NAKUPI

Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 14:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNOST

Zakaj se otroci upirajo hrani

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
PromoPhoto
Razno
INTERVJU

Pri 21 letih je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
Promo Delo16. 10. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURNO IN ZABAVNO

Preverite, kdo prihaja v prestolnico!

Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAŠČITA

Ste res tako varni, kot mislite?

Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
16. 10. 2026 | 12:55
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERA

Včasih študent za blagajno, danes CEO

Mark Kralj je svojo pot pri podjetju Mimovrste začel kot študent za blagajno, danes pa vodi spletnega trgovca v Sloveniji in na Hrvaškem.
Promo Slovenske novice12. 10. 2026 | 15:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
BOGATE NAGRADE ZA NAJBOLJŠE

Od gob do umetne inteligence: podjetja, ki iz trajnosti ustvarjajo odličen posel

Zavarovalnica Generali je razglasila zmagovalce natečaja SME EnterPRIZE 2026 – za najboljše trajnostne prakse mikro ter malih in srednje velikih podjetij.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
HRANA

Recept za konec tedna: mousse iz prezrelih banan

Se tudi vam kdaj zgodi, da v kuhinji najdete prezrelo banano, nekaj rezin kruha ali osamljeno bučko, za katero ne veste, kaj bi z njo?
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 09:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Poplave, požari, draginja: kdo bo plačal račun?

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PREGLED

Na Simonovi napotnici je pisalo »hitro«. Kako hitro je v resnici čakali?

Čakalne dobe za nekatere specialistične preglede se merijo v mesecih ali letih. Poglejte, kakšne možnosti imate, ko želite do diagnoze in zdravljenja prej.
12. 10. 2026 | 14:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSNO

Skrivnost popolnega zrezka ni v mesu. Kaj delate narobe?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST

To je večja grožnja, kot si predstavljate

Podatki so lahko varno shranjeni, podjetje pa kljub temu nima popolnega pregleda nad tem, kdo ima najvišje dostope, kaj z njimi počne in komu jih odobri.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 12:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠTUDIJA

Vsak dan so uživali isto snov. Po šestih tednih so opazili razliko

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
13. 10. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Kupujete nov avto? Morda je med temi Hyundaji tudi pravi za vas!

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UŽITEK

Odličen okus in precej nenavadne sestavine

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 11:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAPLJICE

Le štiri kapljice: kaj se skriva v tej posebni mešanici?

September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
14. 10. 2026 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MENOPAVZA

Kako se pripraviti na neizogibno?

O svojih izkušnjah z menopavzo ženske govorijo vedno bolj odprto ter opozarjajo na dejstvo, da je to naraven del življenja, ki pa se ga ni treba niti sramovati niti bati.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

V slovenskem laboratoriju namenoma zanetili požar

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Konec strahu pred prazno baterijo? Mercedes obljublja do 762 kilometrov

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
TERME

Skrivnost pri sosedih, ki buri domišljijo že 2000 let

Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
13. 10. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SODOBNA LOGISTIKA

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Ženske, ki si med seboj pomagajo

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
Promo
Novice  |  Slovenija
UVRŠČENI V 1 ODSTOTEK

Zakaj je Gorenje spet poželo priznanje?

Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRESENETLJIVO

50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
15. 10. 2026 | 09:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVE PNEVMATIKE

Vaša vsakodnevna vožnja je lahko vredna 300 evrov

Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
12. 10. 2026 | 08:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VOŽNJA

Trije pogoni v novi preobleki

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki