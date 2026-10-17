Moški, ki je umrl v celjski bolnišnici, pokopan pod tujim imenom

Marija Klinc, medicinska sestra v Splošni bolnišnici Celje, obdolžena domnevne zamenjave identitete dveh bolnikov na celjski urgenci septembra 2022, včeraj na predobravnavnem naroku na Okrajnem sodišču v Žalcu krivde ni priznala. Očitkov ni priznala niti soobdolžena medicinska sestra Teja Žarn Kozole iz Zdravstvenega doma Sevnica, ki je imela predobravnavni narok septembra.

Spomnimo, da so dva hudo bolna oskrbovanca Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu septembra 2022 v celjsko bolnišnico pripeljali z istim reševalnim vozilom. Do zamenjave njune identitete je prišlo v triažnem prostoru urgentnega centra bolnišnice, in sicer ob predaji bolnikov med reševalnim osebjem ZD Sevnica in osebjem bolnišnice.

Za zamenjavo identitete pacientov sta po prepričanju tožilstva odgovorni medicinski sestri iz ZD Sevnica in iz Urgentnega centra Celje.

Nobeden od njiju ni imel identifikacijske zapestnice. Reševalci so imeli zdravstveno dokumentacijo za vsakega od njiju, a so jo prenašali skupaj, ločeno od obeh bolnikov, in je niso imeli ves čas pri posameznem bolniku. Tako naj bi ob predaji prišlo do zamenjave dokumentacije, s tem pa tudi identitete bolnikov. V času zdravljenja je eden od bolnikov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega bolnika. Za napačno identifikacijo so izvedeli, ko so umrlega že pokopali. Za zamenjavo identitete pacientov sta po prepričanju tožilstva odgovorni medicinski sestri Teja Žarn Kozole iz ZD Sevnica in Marija Klinc iz Urgentnega centra Celje.

Predlogi obrambe

Obramba Klinčeve, ki ji tožilstvo očita kaznivo dejanje nevestnega dela v službi, predlaga postavitev izvedenca zdravstvene nege. Po oceni zagovornice Tjaše Godunc doslej izdelano mnenje ne omogoča celovite presoje ravnanja obdolženke, ki naj bi po stališču obrambe ravnala v skladu s stroko in pravili triažnega sistema Manchester. Godunčeva je pojasnila, da želi obramba v dokaznem postopku dokazati, da očitki iz obtožnega predloga niso utemeljeni in da ravnanje obdolženke ne vsebuje zakonskih znakov očitanega kaznivega dejanja.

Tožilstvo se s predlogom za postavitev izvedenca zdravstvene nege strinja, vendar vztraja pri obtožnem predlogu in izvedbi drugih dokazov. Predlagalo je zaslišanje prič ter vpogled v listinsko dokumentacijo. Med predlaganimi pričami so zaposleni v Domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu in Splošni bolnišnici Celje ter svojci bolnikov. Obramba je opozorila tudi na poročilo o izrednem strokovnem nadzoru v celjski bolnišnici iz 2022., ki naj bi bilo po njeni oceni pomembno za presojo očitkov. Tožilstvo vsebine poročila ni podrobneje komentiralo, je pa poudarilo, da vztraja pri obtožnem predlogu.

Zagovornik obdolžene medicinske sestre iz ZD Sevnica Boštjan Podgoršek je na septembrskem naroku vložil ugovor pravne narave. Kot je takrat pojasnil, obdolženka v času dogodka ni bila javna uslužbenka, temveč je delo opravljala prek študentskega servisa. Pričakuje, da bo sodišče ugovoru ugodilo in kazenski postopek ustavilo. Sojenje naj bi se predvidoma začelo novembra.