Moški, ki je zabodel ljubljanskega voznika, naj ne bi napadel prvič: »Ubijte otroka« (FOTO)

V četrtek popoldne je širno Slovenijo pretresla vest, da je moški zabodel voznika avtobusa, ki pa se po naših informacijah še vedno bori za življenje. A sodeč po pričevanjih na družbenih omrežjih in poročanju medijev, 37-letnik naj ne bi napadel prvič.

Slovenski vplivnež Aleksandar Repić je na družbenih omrežjih objavil fotografijo domnevnega napadalca, kmalu pa se mu je v zasebno sporočilo oglasila mamica, ki naj bi imela s 37-letnikom pred leti strašno izkušnjo. Kot je zapisala, naj bi jo na sprehodu z vozičkom napadel in celo grozil s smrtjo otroka. Pri sebi naj bi imel tudi nož.

Napadalec naj bi bil Ljubljančan, slovenski državljan, s stalnim bivališčem v eni od poznanih ljubljanskih stanovanjskih sosesk. Glede na videoposnetke, do katerih smo se dokopali (zaradi občutljivosti smo se odločili, da jih ne bomo objavili), je imel težave z drogo. Tako se je izkazalo, da so bile prve informacije, ki so se sinoči kot požar širile na družbenih omrežjih, da naj bi bil napadalec migrant, netočne.

Pred tremi tedni hudo poškodoval moškega?

A očitno to ni bil edini incident v Ljubljani, povezan z domnevnim napadalcem. Tudi sicer naj bi v preteklosti že napadal z nožem – kot poroča Nova24TV, je menda nazadnje udaril pred le nekaj tedni, ko naj bi z nožem napadel in porezal moškega. A kar naj bi sledilo, je še bolj skrb vzbujajoče: napadalca naj bi še isti dan spustili na prostost.

Na ljubljanski policijski upravi smo želeli preveriti, ali so 37-letnika v preteklosti že obravnavali zaradi nasilja ali napadov z nožem. »Intenzivna kriminalistična preiskava in zbiranje obvestil, kjer se preverjajo vse okoliščine dogodka še vedno poteka. Zaradi interesa preiskave vam podrobnosti o tem ne moremo pojasnjevati,« se glasi njihov odgovor.

Motiv za dejanje in druge okoliščine dogodka, do katerega je prišlo okoli 17.30 na Bavarskem dvoru v Ljubljani, še niso pojasnjeni in so predmet nadaljnje preiskave. Znano pa je, da možje v modrem preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo.