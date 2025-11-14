Moški, ki je zabodel ljubljanskega voznika, naj ne bi napadel prvič: »Ubijte otroka« (FOTO)

Galerija
V četrtek popoldne je širno Slovenijo pretresla vest, da je moški zabodel voznika avtobusa, ki pa se po naših informacijah še vedno bori za življenje. A sodeč po pričevanjih na družbenih omrežjih in poročanju medijev, 37-letnik naj ne bi napadel prvič.
Slovenski vplivnež Aleksandar Repić je na družbenih omrežjih objavil fotografijo domnevnega napadalca, kmalu pa se mu je v zasebno sporočilo oglasila mamica, ki naj bi imela s 37-letnikom pred leti strašno izkušnjo. Kot je zapisala, naj bi jo na sprehodu z vozičkom napadel in celo grozil s smrtjo otroka. Pri sebi naj bi imel tudi nož.
Napadalec naj bi bil Ljubljančan, slovenski državljan, s stalnim bivališčem v eni od poznanih ljubljanskih stanovanjskih sosesk. Glede na videoposnetke, do katerih smo se dokopali (zaradi občutljivosti smo se odločili, da jih ne bomo objavili), je imel težave z drogo. Tako se je izkazalo, da so bile prve informacije, ki so se sinoči kot požar širile na družbenih omrežjih, da naj bi bil napadalec migrant, netočne.
A očitno to ni bil edini incident v Ljubljani, povezan z domnevnim napadalcem. Tudi sicer naj bi v preteklosti že napadal z nožem – kot poroča Nova24TV, je menda nazadnje udaril pred le nekaj tedni, ko naj bi z nožem napadel in porezal moškega. A kar naj bi sledilo, je še bolj skrb vzbujajoče: napadalca naj bi še isti dan spustili na prostost.
Na ljubljanski policijski upravi smo želeli preveriti, ali so 37-letnika v preteklosti že obravnavali zaradi nasilja ali napadov z nožem. »Intenzivna kriminalistična preiskava in zbiranje obvestil, kjer se preverjajo vse okoliščine dogodka še vedno poteka. Zaradi interesa preiskave vam podrobnosti o tem ne moremo pojasnjevati,« se glasi njihov odgovor.
Motiv za dejanje in druge okoliščine dogodka, do katerega je prišlo okoli 17.30 na Bavarskem dvoru v Ljubljani, še niso pojasnjeni in so predmet nadaljnje preiskave. Znano pa je, da možje v modrem preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo.