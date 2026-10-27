Moški nakazal ogromno denarja, nato pa ga je doletel šok

Mariborski policisti poročajo o novem primeru spletne goljufije. Neznani storilci so z lažnivim prikazovanjem okoliščin ogoljufali 72-letnega moškega, ki je v navidezni bitcoin spletni borzi od oktobra 2025 do februarja 2026 neznancem v večkratnih nakazilih nakazal dobrih 61.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Javnost pa ponovno opozarjajo na spletne goljufije, pri katerih storilci prek lažnih oziroma navideznih platform za trgovanje s kriptovalutami, kot je bitcoin, obljubljajo visoke donose in hitre zaslužke, so zapisali.

Policija opozarja

Občani naj bodo posebej previdni pri oglasih, telefonskih klicih in sporočilih neznanih oseb, ki jih nagovarjajo k vlaganju denarja, ter naj pred kakršnim koli nakazilom preverijo verodostojnost ponudnika in njegovo dovoljenje za opravljanje finančnih storitev. Neznancem naj ne posredujejo gesel, podatkov o bančnih karticah ali dostopa do svojih naprav. Če posumijo, da so postali žrtev goljufije, naj nemudoma obvestijo svojo banko in policijo na številko 113 ter shranijo vso razpoložljivo komunikacijo in dokazila o nakazilih, opozarjajo.