Moški razbijal po lokalu in napadal policiste, sledil je ugriz službenega psa

Kranjski policisti so v sredo posredovali zaradi nasilnega 53-letnika v gostinskem lokalu, ki je poškodoval zaposleno in ob posredovanju še policistko. Ker je policiste napadel z nevarnimi predmeti, so uporabili prisilna sredstva in službenega psa. Moškega so pridržali, v petek pa je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj, so bili kranjski policisti v sredo okrog 15. ure obveščeni o nasilnem dejanju moškega nad osebjem in poškodovanju inventarja v enem izmed gostinskih lokalov na območju Mestne občine Kranj. Na kraj je bilo napotenih več patrulj, tudi vodnica službenega psa. Ob prihodu na kraj intervencije je 53-letni moški z nasilnim ravnanjem nadaljeval tudi proti policistom ter policistov ni upošteval, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, vključno s službenim psom, saj niso mogli drugače odvrniti napada na njih z nevarnimi predmeti.

Službeni pes je moškega ugriznil in ga lahko telesno poškodoval. Takoj so mu prvo pomoč nudili policisti, nato mu je bila zagotovljena zdravniška pomoč. Policisti so moškemu odvzeli prostost in ga pridržali. Z nasilnimi dejanji je 53-letni lahko telesno poškodoval eno izmed zaposlenih v gostinskem lokalu in policistko vodnico službenega psa.

Osumljen je kaznivega dejanja nasilništva in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. V petek so ga s kazensko ovadbo privedli k dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kranju, ki je zanj odredila pripor.

Policisti so med zbiranjem obvestil ugotovili tudi, da je bil 53-letni pred prihodom v gostinski lokal kot voznik kombija udeležen v prometni nesreči z materialno škodo. V bližini gostinskega lokala je trčil v robnik. Odklonil je preizkus alkoholiziranosti in hitri test na prisotnost prepovedanih drog. Za te prekrške policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek, so še sporočili s PU Kranj.