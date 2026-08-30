Moški s kolesom trčil v avtomobil, ni se končalo dobro

S Policijske uprave Koper so sporočili, da se je v soboto 29. avgusta ob 15.37 v Parecagu zgodila prometna nesreča, v kateri je prišlo do hujših poškodb. Po njihovih informacijah je 41-letni kolesar peljal po klancu navzdol iz slepe ulice na glavno cesto, ki vodi skozi omenjeno naselje. Ko je pripeljal do križišča, se po informacijah policijske uprave tam ni zaustavil oziroma zaviral, ampak je zapeljal na glavno cesto v trenutku, ko je po njej z njegove desne strani z osebnim avtomobilom pravilno pripeljal 29-letni voznik. Pri tem je prišlo do trka. Kolesar je s kolesom trčil v prednji levi del avtomobila, nato je najprej padel na vetrobransko steklo, za tem pa še na vozišče.

V nesreči se je kolesar huje poškodoval. Po informacijah policijske uprave je utrpel zlom zapestja, tako da so ga odpeljali v izolsko bolnišnico. Na omenjeni policijski upravi so dodali, da je bil hitri test pri njem pozitiven na kokain in da je strokovni pregled odklonil. Dobil bo plačilni nalog.