Moški s Primorske leta zlorabljal hčer in pastorki

DOBIL KAZEN

52-letnik bo moral zaradi gnusnih dejanj za 25 let v zapor. V otroške sobe in intimne prostore hiše je na skrivaj namestil tudi kamere.

V domu, ki bi moral biti svetišče varnosti, topline in brezskrbnega otroštva, se je za tri čudovite deklice več let odvijala nepredstavljiva groza. Zdaj 52-letni mož, oče in očim je lastno hčer in dve pastorki več let spolno zlorabljal. Snemal jih je s skrito kamero in z mobilnim telefonom, tudi njihove prijateljice, ki so med praznovanjem rojstnega dne prišle na stranišče, kjer je imel nameščeno skrito kamero. Stiska deklic je ostala nema za štirimi zidovi, dokler niso kriminalisti potrkali na vrata in razkrili srhljive resnice o Primorcu, ki je na družbenem omrežju objavljal fotografije ...