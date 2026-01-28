  • Delo d.o.o.
DOBIL KAZEN

Moški s Primorske leta zlorabljal hčer in pastorki

52-letnik bo moral zaradi gnusnih dejanj za 25 let v zapor. V otroške sobe in intimne prostore hiše je na skrivaj namestil tudi kamere.
Vrsto let so morale nemočne deklice trpeti zlorabe očeta oziroma očima. FOTO: Guliver/Getty Images
Vrsto let so morale nemočne deklice trpeti zlorabe očeta oziroma očima. FOTO: Guliver/Getty Images
Moni Černe
 28. 1. 2026 | 05:00
5:21
V domu, ki bi moral biti svetišče varnosti, topline in brezskrbnega otroštva, se je za tri čudovite deklice več let odvijala nepredstavljiva groza. Zdaj 52-letni mož, oče in očim je lastno hčer in dve pastorki več let spolno zlorabljal. Snemal jih je s skrito kamero in z mobilnim telefonom, tudi njihove prijateljice, ki so med praznovanjem rojstnega dne prišle na stranišče, kjer je imel nameščeno skrito kamero. Stiska deklic je ostala nema za štirimi zidovi, dokler niso kriminalisti potrkali na vrata in razkrili srhljive resnice o Primorcu, ki je na družbenem omrežju objavljal fotografije ...

05:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
Moni Černe28. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Karikatura
Zdaj pa bo ...

O minimalni plači.
Aljana Fridauer Primožič27. 1. 2026 | 22:45
Novice  |  Kolumne
Komentar Gordane Stojiljković: Žrtve niso prioriteta

Če se v družbi utrdi prepričanje, da mladoletnost praktično pomeni imuniteto, govorimo o sistemski nevarnosti.
Gordana Stojiljković27. 1. 2026 | 22:25
Lifestyle  |  Astro
Astro alarm: to so najsrečnejši dnevi leta 2026 – ne zamudite jih!

Astrologinja Valerie Mesa razkriva najsrečnejše dni leta 2026.
27. 1. 2026 | 22:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
Na Obrežju so ga ustavili: Slovak prevažal štiri državljane Turčije

Čaka ga kazenska ovadba.
27. 1. 2026 | 21:44
Novice  |  Slovenija
Šokantni testi Greenpeacea: devet od enajstih bund vsebuje nevarne kemikalije, imamo odgovor trgovca

Testi so šokantni, a C&A zagovarja svoje metode.
27. 1. 2026 | 21:13

