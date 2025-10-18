Moški se je ponoči smukal po dvoriščih, policija razkrila več informacij

Murskosoboški policisti so ugotovili identiteto neznanca, ki se je smukal po dvoriščih stanovanjskih hiš, prav tako so odkrili tatu denarja iz gostinskega lokala na območju Občine Beltinci.

Kot je pojasnil namestnik načelnika Policijske postaje Murska Sobota Matjaž Pšak, so jih Beltinčani v zadnjem mesecu obvestili, da se neznanec ponoči giblje po dvoriščih njihovih hiš. Zaznale so ga tudi varnostne kamere, ki jih imajo lastniki na svojih nepremičninah. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili identiteto nepovabljenega neznanca in se z njim – gre za 32-letnega moškega iz Upravne enote Murska Sobota – pogovorili. V zvezi s tem pa niso bili obveščeni in tudi niso ugotovili, da bi v tem času zagrešil kakšno kaznivo dejanje.

Prav tako so policiste v septembru obvestili o tatvini denarja iz gostinskega lokala na območju Občine Beltinci. »Z zbiranjem obvestil so identificirali 23-letnega storilca kaznivega dejanja iz UE Murska Sobota in bodo zoper njega podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti. Pri tem poudarjamo, da v danem primeru ne gre za isto osebo, ki je ponoči hodila po dvoriščih hiš,« pojasnjujejo na policiji.

»V zadnjem mesecu so policisti PP Murska Sobota obravnavali več različnih vlomov. Izstopajo vlomi v vrtne hiške na Bakovski ulici v Murski Soboti (osem oškodovancev), kjer so neznani storilci odtujili različno baterijsko orodje. Storilci so bili posneti z varnostnimi kamerami. Zgodila sta se tudi dva vloma v stanovanjski hiši, in sicer eden na območju naselja Rakičan, drugi na območju naselja Bogojina. Na območju PP Murska Sobota je bil obravnavan tudi vlom v poslovni objekt, v katerem je bil odtujen trezor.« Kot med drugim dodaja Pšak, policisti intenzivno zbirajo obvestila in iščejo storilce.