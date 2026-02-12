Moški sredi Ljubljane razgrajal, pri sebi imel več nožev! Otroke umaknili na varno (FOTO)

Torek dopoldne je na Bavarskem dvoru v Ljubljani zaznamoval incident. Moški je pred trgovino razgrajal in razkazoval nož, v bližini pa so bili tudi otroci. Posredovali so varnostniki, nato še policisti. Varnostna služba Sintal je sporočila, da jih je 10. februarja nekaj pred poldnevom poklicala zaposlena v trgovini, ker je oseba poskušala odnesti izdelke brez plačila in se do nje verbalno nasilno vedla. Po prihodu dveh interventov se je moški, po njihovih navedbah očitno pod vplivom alkohola, nahajal pred trgovino, glasno razgrajal ter po besedah prič pred tem z nožem grozil mimoidočim.

Interventa sta obvestila varnostno-nadzorni center, ta pa policijo. Do prihoda policistov sta nadzorovala dogajanje, da ne bi prišlo do novega incidenta. V tem času se je moški premaknil do avtobusne postaje, kjer se je zadrževalo več otrok. Varnostnika sta otroke preventivno umaknila na varno in zavarovala območje.

V preteklosti so ga že obravnavali

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili nekaj pred 11.30 obveščeni o kršitvi javnega reda in miru. Policisti so na podlagi opisa izsledili 36-letnega državljana Slovenije. Po do zdaj zbranih obvestilih je iz prodajalne odtujil artikle, kršil javni red in mir ter vidno razkazoval nož, s čimer je povzročil prestrašenost ljudi v okolici. Ob tem poudarjajo, da po trenutno znanih podatkih z nožem ni nikomur grozil ali ga napadel.

Moški, ki je bil po navedbah policije vidno pod vplivom alkohola in prepovedanih drog, ni upošteval ukazov policistov, zato so uporabili prisilna sredstva, mu zasegli nevarne predmete in odredili pridržanje. Kot so še pojasnili, so ga v preteklosti že večkrat obravnavali. Zoper njega bodo podali predlog sodniku za prekrške, zbiranje obvestil pa še poteka.