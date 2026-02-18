Moški v Ljubljani mahal z nožem, ustavili so ga šele opozorilni streli (FOTO)

Policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana so bili danes nekaj po 7. uri obveščeni, da naj bi oseba z nožem grozila, da se bo samopoškodovala. Šlo je za 25-letnega državljana Slovenije, ki so ga možje v modrem že hitro izsledili in ga pozvali, naj odloži nož. Med postopkom se je 25-letnik z nožem namerno poškodoval, nato pa začel z njim mahati še proti policistom. »Kljub večkratnim ukazom, naj odloži nevarni predmet, oseba zakonitih ukazov policistov ni upoštevala ter je z nožem še naprej zamahovala proti policistom, ki so zato v varno smer izstrelili dva opozorilna strela,« je incident opisala tiskovna predstavnica PU Ljubljana Špela Škoporc. Manever je uspel, saj je 25-letnik nehal mahati z nožem in ogrožati policiste, ki so ga lahko z uporabo prisilnih sredstev obvladali in mu nož odvzeli.

»V dogodku je bila oseba telesno poškodovana, njeno življenje ni ogroženo, nastale poškodbe niso posledica izstreljenih opozorilnih strelov. Oseba je bila nato z reševalnim vozilom odpeljana v zdravstveno oskrbo,« je dodala Škoporc. Policisti so ugotovili še, da je 25-letnik pred omenjenim dogodkom z nožem lažje telesno poškodoval eno osebo, še vedno pa zbirajo obvestila in preverjajo vse okoliščine dogodka. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, direktor Policijske uprave Ljubljana pa bo skladno z določili Zakona o nalogah in pooblastilih policije imenoval komisijo, ki bo preverila vse okoliščine ter ocenila zakonitost in strokovnost uporabe prisilnih sredstev.

Več preberite v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic in na naši spletni strani.

Foto: Dejan Javornik

Foto: Dejan Javornik