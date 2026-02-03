Moški z ostrim predmetom odtujil telefon na Taboru v Ljubljani – policija ga išče!

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 551 klicev, 190 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 53 nanašalo na kriminaliteto, 53 na javni red in mir, ter 58 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali roparsko tatvino, osem tatvin, pet vlomov, v dveh primerih je ostalo pri poskusu, in pet primerov poškodovanja tuje stvari. Prav tako so posredovali v primeru nasilja v družini, kjer zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja. Pri prometni varnosti so obravnavali 16 prometnih nesreč z materialno škodo in nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami. Večkratnemu kršitelju cestnoprometnih predpisov so zasegli vozilo. Glede javnega reda in miru so intervenirali desetkrat na javnem kraju in dvakrat v zasebnem prostoru.

Roparska tatvina

Včeraj, v ponedeljek, 2. februarja, okoli 15. ure so policisti Policijske uprave Ljubljana prejeli obvestilo o dogodku na območju Tabora, kjer je neznani moški od oškodovanca zahteval telefon. Storilec mu je pri tem zagrozil z ostrim predmetom, zato mu je oškodovanec telefon izročil, osumljenec pa je s kraja peš pobegnil. Policisti opisujejo osumljenca kot moškega, starega približno 35 let, visokega okoli 180 cm, srednje postave, s temnimi skodranimi lasmi in neobrito brado. Bil je oblečen v modre jeans hlače in temno jakno s kapuco. V dogodku nihče ni bil poškodovan. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.