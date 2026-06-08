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SUM KAZNIVEGA DEJANJA

Most na Soči: tragedija na parkirišču ene od gospodarskih družb, 30-letnik umrl na kraju dogodka

Preiskava poteka v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti.
Fotografija je simbolična. FOTO: Photoalto/james Hardy Getty Images/photoalto
Fotografija je simbolična. FOTO: Photoalto/james Hardy Getty Images/photoalto
A. G.
 8. 6. 2026 | 11:39
 8. 6. 2026 | 12:30
2:19
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V soboto, 6. junija 2026, ob 1.54 so bili policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica obveščeni o tragični nesreči na parkirišču ene od gospodarskih družb na območju naselja Most na Soči. Po do sedaj zbranih podatkih je do nesreče, ki se je zgodila izven rednega delovnega časa, prišlo med uporabo viličarja (industrijskega vozila za dvigovanje tovora) na parkirišču podjetja. Med manevrom obračanja v levo se je viličar prevrnil na desni bočni del. 34-letnemu vozniku viličarja je ob prevrnitvi uspelo zapustiti kabino industrijskega vozila, 30-letni moški, ki se je v času nesreče nahajal na zadnjem delu viličarja, pa je padel na asfaltno površino in utrpel hude telesne poškodbe.

Prisotne osebe v neposredni bližini so poškodovanemu nemudoma nudili prvo pomoč in ga oživljali do prihoda reševalcev. Po prihodu so oživljanje nadaljevali tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD Tolmin, vendar neuspešno. 30-letni moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka. Vozniku viličarja je bila kasneje nudena zdravniška pomoč v šempetrski bolnišnici. 

Na kraju varnostnega dogodka so bili tudi tolminski policisti in novogoriški kriminalisti. O dogodku sta bila obveščena preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka v Novi Gorici. Odrejena je bila sodna obdukcija na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. »Prav tako smo glede nesreče s smrtnim izidom obvestili pristojno delovno inšpekcijsko službo,« je sporočil Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Nova Gorica.

Sum kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti

Policija nadaljuje zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin nesreče. Preiskava poteka v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti po 118. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). »Zaradi interesa policijske preiskave in varstva osebnih podatkov dodatnih informacij trenutno ne moremo posredovati,« dodaja Božnik.

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