Patrika so poskusili umoriti! V rešilcu ni več kazal znakov življenja

BRUTALNO

»Nosil mu je hrano, proteinske jogurte in zdravila. O Teodorju je Patrik govoril samo najlepše: kako ga spodbuja k športu, kako je priden in delaven, da ga bo zaposlil,« je o odnosu Patrika Zanka do obtoženega Teodorja Jagodića Quaa na koprskem sodišču pričal njegov starejši brat Robert Zanko. A prav 24-letni prijatelj, ki mu je zaupal in ga imel v telefonu shranjenega pod imenom hermano – kar v španščini pomeni brat –, naj bi ga v noči na 30. marec med spanjem poskusil brutalno umoriti z davljenjem in bejzbolsko palico, v katero je bilo nabitih šest žebljev. Motiv poskusa umora, ki da se je ...