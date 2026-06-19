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ZMANJŠANO PRIŠTEVEN

Motivacijski govorec Mitja ubil ženo in krivil demone, vseeno mora v zapor

Mitja Kocjančič je Filipinko ubil bistveno zmanjšano prišteven.
Marvil in Mitja sta navzven delovala kot srečno zaljubljen par. FOTO: Facebook

Marvil in Mitja sta navzven delovala kot srečno zaljubljen par. FOTO: Facebook

Mitja Kocjančič je bil obsojen na 12 let zapora. FOTO: Aleksander Brudar

Mitja Kocjančič je bil obsojen na 12 let zapora. FOTO: Aleksander Brudar

Takole so Marvil v rodni deželi položili k večnemu počitku. FOTO: Osebni Arhiv

Takole so Marvil v rodni deželi položili k večnemu počitku. FOTO: Osebni Arhiv

Tragedija se je zgodila za temi vrati stanovanja na Alpski cesti. FOTO: Črt Piksi

Tragedija se je zgodila za temi vrati stanovanja na Alpski cesti. FOTO: Črt Piksi

Marvil in Mitja sta navzven delovala kot srečno zaljubljen par. FOTO: Facebook
Mitja Kocjančič je bil obsojen na 12 let zapora. FOTO: Aleksander Brudar
Takole so Marvil v rodni deželi položili k večnemu počitku. FOTO: Osebni Arhiv
Tragedija se je zgodila za temi vrati stanovanja na Alpski cesti. FOTO: Črt Piksi
Aleksander Brudar
 19. 6. 2026 | 06:47
5:35
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Na Filipinih bi bil Mitja Kocjančič za uboj svoje žene Marvil Facturan Kocjančič obsojen na dosmrtni zapor, je prepričana njena družina. Pri nas pa je dobil 12 let zapora. Vse od tistega tragičnega dne, 29. decembra 2024, so Marvilini sorodniki prepričani, da jo je Mitja, 32-letni medijski tehnik ter motivacijski govorec, ubil priseben.

150.000 EVROV zahteva družina pokojne.

»Ne morem reči niti, da bi bil vsaj malo nor. Ker ni bil,« je na začetku sojenja maja lani v pismu kranjski okrožni sodnici Nini Prosen sporočila Vilma Facturan Pila, mama umorjene 27-letnice. Kocjančič je trdil, da bi zanjo naredil vse. A da Marvil, potem ko je zapustil Filipine, enostavno ni bila več ista oseba. Zamenjali naj bi jo z dvojnico, ki mu je grozila, ga izsiljevala in trpinčila.

»Bal sem se je, ker je z njo manipuliral demon. Pomagati sem ji hotel. Še bogu sem obljubil, da jo bom osrečil. Tristoodstotno sem se trudil čustveno in finančno, da bi dobil nazaj staro Marvil. Želel sem si, da bi imela lepo družinsko življenje,« je povedal v sredo na zaključku sojenja. Kar se je 29. decembra 2024 zgodilo v stanovanju na Alpski cesti 5 na Bledu, pa po njegovem mnenju »lahko povzroči samo demonska obsedenost«. Zato zdaj dela na tem, da postane boljši človek in si takoj poišče pomoč, če se slabo počuti. In če mu bo to uspelo, bo to predvsem zasluga boga. Pravi, da bo on odločil, kaj je bolje zanj. Zdravljenje ali zapor. »Slab vernik sem bil, zato sem končal v demonski pasti,« je še dodal Mitja Kocjančič.

Bal sem se je, ker je z njo manipuliral demon.

Mitja Kocjančič je bil obsojen na 12 let zapora. FOTO: Aleksander Brudar
Mitja Kocjančič je bil obsojen na 12 let zapora. FOTO: Aleksander Brudar
»Mitja je odpotoval iz Slovenije na Filipine, da bi se srečal z mojo hčerko Marvil. In lahko rečem, da je bil v dobrem duševnem stanju. Najprej smo se z vso mojo družino srečali v restavraciji, ki sta jo Marvil in Mitja rezervirala za praznovanje njenega 27. rojstnega dne. In Mitja je bil v dobrem duševnem stanju tudi, ko sva govorila o njegovih potovanjih in njegovem prihodu na Filipine. In tisto noč v restavraciji, ko smo praznovali hčerin rojstni dan, je pokleknil in zaprosil Marvil. Mitja Kocjančič je bil očitno duševno stabilen, ko jo je zaprosil,« je v pismu še zapisala Vilma. Dodala je, da je bil tudi kasneje, ko je od 4. septembra do 16. decembra 2024 bival pri njih, v dobrem duševnem stanju. Zelo pozorno ga je opazovala. Vilma je bila po tistem grozljivem dejanju ogorčena nad tem, da so obtoženega odpeljali v psihiatrično bolnišnico, in ne naravnost v zapor. Od Mitje družina pokojne Filipinke zahteva 150.000 evrov odškodnine. Za »krivico in globoko bolečino«, ki jo je povzročil njeni celotni družini, je prepričana mati Vilma. »Nič ne more nadomestiti trpljenja, ki smo ga doživeli zaradi nasilne smrti moje hčerke Marvil,« je sklenila.

Sodna izvedenca za psihiatrijo Miha Derganc in Matej Kravos sta med sojenjem ocenila, da je bil Kocjančič v času napada na ženo bistveno zmanjšano prišteven. Pri njem nista našla duševne bolezni, sta pa menila, da ima mejno osebnostno motnjo, zaradi katere je ob izrazito hudi čustveni obremenitvi in frustraciji zelo burno reagiral. Kot je razlagal Kocjančič, sta se tistega dne z ženo prepirala. Med drugim je bil razočaran zaradi njenih finančnih zahtev. Natanko pet mesecev po tem, ko se je z njo poročil na Filipinih, jo je tako po glavi udaril z utežjo za fitnes, v predel prsnega koša in trebuha jo je zabodel najmanj 27-krat in najmanj trikrat v predel vratu. Kocjančičeva odvetnica Mojca Jarc je v zaključnih besedah poudarila, da je bil njen klient povsem neprišteven zaradi blodnjave motnje in capgrasovega sindroma. Slednjega je ugotovil psihiater Mladen Vrabič, ki ga najela obramba. Pri omenjenem sindromu gre za redko psihiatrično motnjo, pri kateri je posameznik prepričan, da je bila njemu bližnja oseba zamenjana z dvojnikom.

11. 7. 2024

Mitja prispe na Filipine in se sreča z Marvil.

29. 7. 2024

Po prihodu s počitnic se poročita na Filipinih.

17. 12. 2024

Mitja se s Filipinov vrne v Slovenijo.

22. 12. 2024

Marvil prispe v Slovenijo in zaživi s svojim krvnikom.

29. 12. 2024

Po prepiru obtoženi ubije svojo 27-letno nevesto.

Sodišče je na koncu bolj verjelo Dergancu in Kravosu ter sklenilo, da se je Kocjančič pri uboju žene zavedal svojega dejanja. »Zavedali ste se, da ji jemljete življenje. In to ste tudi hoteli storiti,« je bila jasna sodnica Prosen. To, da je dejanje storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, mu je senat štel kot olajševalno okoliščino. Tožilstvo je zanj sicer predlagalo 14 let zapora oziroma leto manj od maksimalno zagrožene kazni za uboj. 

Tragedija se je zgodila za temi vrati stanovanja na Alpski cesti. FOTO: Črt Piksi
Tragedija se je zgodila za temi vrati stanovanja na Alpski cesti. FOTO: Črt Piksi

Mitja Kocjančič je bil obsojen na 12 let zapora. FOTO: Aleksander Brudar
Mitja Kocjančič je bil obsojen na 12 let zapora. FOTO: Aleksander Brudar

Takole so Marvil v rodni deželi položili k večnemu počitku. FOTO: Osebni Arhiv
Takole so Marvil v rodni deželi položili k večnemu počitku. FOTO: Osebni Arhiv

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