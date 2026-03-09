Motorist (29) huje poškodovan po tem, ko mu je 73-letnik odvzel prednost

V soboto, 7. marca 2026, se je okoli 19.30 zgodila prometna nesreča z udeležbo voznika osebnega avtomobila in motorista na območju Malega Slatnika.

»Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za trčenje odgovoren 73-letni voznik osebnega avtomobila, ki je ob zavijanju levo odvzel prednost 29-letnemu vozniku kros motorja. Huje poškodovanega 29-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti nadaljujejo ugotavljanje vseh okoliščin in bodo zoper povzročitelja nesreče na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Ukrepali bodo tudi zoper motorista, ki je bil s kros motorjem udeležen v cestnem prometu,« sporočajo s PU Novo mesto.

Policisti so sicer na območju Policijske uprave Novo mesto med 6. in 9. marcem posredovali v 199 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 658 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 23 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.