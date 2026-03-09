Motorist izgubil nadzor v ovinku: po trčenju v ograjo ga odpeljal helikopter

S PU Maribor sporočajo, da obravnavajo prometno nesrečo, o kateri so bili obveščeni včeraj popoldne, 8. marca 2026, v okolici Podlehnika. 49-letni voznik motornega kolesa je med vožnjo po regionalni cesti v ovinku izgubil oblast nad motorjem, trčil v kovinsko ograjo in padel izven vozišča v jarek. Pri tem se je huje poškodoval, s kraja nesreče je bil s helikopterjem odpeljan v bolnišnico. Po zadnjih razpoložljivih informacijah ni v smrtni nevarnosti.

»Pomladne temperature in prvi nekoliko močnejši sončni žarki vabijo motoriste na naše ceste. A razmere na cesti še zdaleč niso optimalne. Na začetku motoristične sezone je asfaltna površina še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik, zaradi zime pa je lahko na vozišču veliko udarnih jam in peska od zimskega posipa. Poleg tega se morajo motoristi zavedati, da njihove sposobnosti obvladovanja motornega kolesa najverjetneje še vedno niso na ravni tistih iz prejšnjega leta. Zato jih pozivamo, da se na novo sezono ustrezno pripravijo, med vožnjo so še posebej previdni. Na večjo udeležbo motoristov v prometu pa opozarjamo tudi druge prometne udeležence,« opozarjajo policisti.