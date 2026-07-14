Motorist pri Cerknici trčil v medveda, posredovali tudi gasilci

V občini Cerknica se je v ponedeljek zvečer zgodila precej nenavadna prometna nesreča. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje (portal SPIN), je motorist trčil v medveda.

Do nesreče je prišlo ob 21.00 na cestnem odseku med Topolom pri Begunjah in Cajnarji. Kosmatinec jo je po bližnjem srečanju z dvokolesnikom očitno odnesel brez hujših posledic, saj je takoj po trku zapustil kraj dogodka in odšel. Manj sreče pa je imel motorist, ki je zaradi trka padel in utrpel poškodbe.

Na kraju nesreče so nemudoma posredovali gasilci PGD Cerknica, ki so zavarovali območje in poškodovanemu motoristu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Postojna. Gasilci so nato reševalni ekipi pomagali pri dokončni oskrbi in prenosu poškodovanca v reševalno vozilo, poleg tega pa so na motornem kolesu odklopili akumulator ter nevtralizirali razlite motorne tekočine.

Zaradi specifičnosti dogodka sta bila na kraj poklicana tudi lovca Lovske družine Cajnarje. Na prizorišču so posredovali še policisti in dežurni delavec cestnega podjetja.