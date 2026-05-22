Motorist v avto, z njim je hudo

Policisti PPP Nova Gorica so bili v četrtek popoldan obveščeni o prometni nesreči, v kateri sta bila udeležena voznik motornega kolesa in voznik osebnega avtomobila. Policisti so ugotovili, da je voznik motornega kolesa zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v osebni avtomobil.

Pri padcu je utrpel hude telesne poškodbe, reševalno vozilo pa ga je odpeljalo na nadaljnje zdravljenje v SB Franca Derganca Šempeter pri Gorici. Povzročitelju bo izdan plačilni nalog.

Nesreča s pobegom

Policisti PP Bovec pa so bili obveščeni o prometni nesreči z materialno škodo, v kateri je neznani voznik motornega kolesa med vožnjo trčil v osebni avtomobil druge voznice in ji poškodoval zunanje vzvratno ogledalo. Voznica je na kraju dogodka ustavila in počakala, vendar je motorist s kraja nesreče odpeljal, ne da bi ustavil ali izmenjal podatke. Policija prosi morebitne očividce, ki imajo kakršne koli informacije o pobeglem motoristu ali dogodku, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.