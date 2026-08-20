Motorist v Novem mestu zaradi neprilagojene hitrosti padel in se hudo poškodoval

V sredo, 19. avgusta, ob 19.29 so bili policisti Policijske postaje Novo mesto obveščeni o prometni nesreči III. kategorije. Po doslej zbranih ugotovitvah je voznik motornega kolesa Suzuki GSF 650 zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal na travnik. Tam je posledično padel in se pri tem hudo telesno poškodoval. Poškodovanega voznika je na kraju oskrbela ekipa nujne medicinske pomoči.

Policisti nadaljujejo ugotavljanje vseh okoliščin prometne nesreče. Zoper povzročitelja bo izveden ustrezen ukrep, je sporočil Marjan Štubljar, višji samostojni policijski inšpektor Policijske uprave Novo mesto.

Policija motoriste opozarja: hitrost je lahko usodna

Policija opozarja, da je neprilagojena hitrost med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč, v katerih so udeleženi vozniki enoslednih vozil. Motoristom svetujejo:

Hitrost vedno prilagodite razmeram na cesti, svojim sposobnostim in stanju vozišča.

Pred vožnjo preverite pnevmatike, zavorni sistem, luči in drugo opremo motornega kolesa.

Vedno uporabljajte ustrezno zaščitno čelado in jo pravilno zapnite.

Nosite zaščitna oblačila s ščitniki in poskrbite, da boste v prometu čim bolj vidni.

Bodite posebej previdni v zavojih, ob začetku padavin ter na mokrem ali spolzkem vozišču.

Izogibajte se površinam, na katerih so pesek, olje ali druge snovi, ki lahko povzročijo zdrs, zlasti v zavojih.

Ne vozite pod vplivom alkohola, drog, psihoaktivnih zdravil ali zaradi utrujenosti.

Vedno računajte na možnost, da vas drugi udeleženci v prometu zaradi ozkosti motornega kolesa spregledajo.

Policija ob tem poudarja, da morata biti previdnost in zbranost na cesti vedno na prvem mestu. Že majhna napaka pri večji hitrosti ima lahko za motorista zelo hude posledice.