Motorist v Novem mestu zaradi neprilagojene hitrosti padel in se hudo poškodoval

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V sredo, 19. avgusta, ob 19.29 so bili policisti Policijske postaje Novo mesto obveščeni o prometni nesreči III. kategorije. Po doslej zbranih ugotovitvah je voznik motornega kolesa Suzuki GSF 650 zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal na travnik. Tam je posledično padel in se pri tem hudo telesno poškodoval. Poškodovanega voznika je na kraju oskrbela ekipa nujne medicinske pomoči.
Policisti nadaljujejo ugotavljanje vseh okoliščin prometne nesreče. Zoper povzročitelja bo izveden ustrezen ukrep, je sporočil Marjan Štubljar, višji samostojni policijski inšpektor Policijske uprave Novo mesto.
Policija opozarja, da je neprilagojena hitrost med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč, v katerih so udeleženi vozniki enoslednih vozil. Motoristom svetujejo:
Policija ob tem poudarja, da morata biti previdnost in zbranost na cesti vedno na prvem mestu. Že majhna napaka pri večji hitrosti ima lahko za motorista zelo hude posledice.