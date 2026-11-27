Pacientka, ki je utrpela možgansko kap med hospitalizacijo na kardiološkem oddelku ljubljanskega kliničnega centra (UKC), je s tožbo zahtevala odškodnino zaradi, kot je trdila, neustrezne bolnišnične obravnave­. Od UKC in zavarovalnice je terjala 157.600 evrov odškodnine, a je sodišče njeno tožbo pravnomočno zavrnilo, košarico ji je dalo tudi vrhovno sodišče.

Glavni tožbeni očitek se nanaša na delo medicinske sestre v nočnem času, ki se tožnici naj ne bi posvetila dovolj, da bi prepoznala znake možganske kapi in ustrezno ukrepala. Pacientka je v tožbi trdila, da je bila v noči na 4. november pred dvanajstimi leti budna in da je nato s težavo vstala iz postelje, se odpravila na hodnik, tam je srečala medicinsko sestro. Hotela jo je opozoriti na zvito roko in težave z govorjenjem, a ji je ta menda le nakazala, naj se vrne v sobo. Da je ponoči utrpela možgansko kap, so ugotovili šele zjutraj, po menjavi izmene. Ker je takrat preteklo časovno okno za izvedbo zdravljenja s trombolizo, je po lastnih trditvah utrpela katastrofalne posledice.

Od ljubljanskega kliničnega centra je s tožbo zahtevala odškodnino zaradi, kot je trdila, neustrezne bolnišnične obravnave.

Okrožno sodišče ji je sprva pritrdilo, da zdrav­stveno osebje ni ravnalo skladno s pravili stroke, ko ni pravočasno prepoznalo znakov ishemične možganske kapi. Višje sodišče je vmesno sodbo razveljavilo in primer vrnilo v nov postopek, v drugem sojenju pa je prvostopenjsko sodišče prišlo do drugačnega sklepa. Ugotovilo je, da je tožnica možgansko kap očitno prespala in na hodnik sploh ni prišla oziroma tam ni srečala sestre, zato se je vrnila v posteljo in zaspala do jutra. »Ob takem ravnanju tožnice medicinsko osebje ni moglo biti seznanjeno s tem, da je utrpela možgansko kap, in jim ni mogoče očitati nestrokovnega ravnanja,« je menilo sodišče.

Višje sodišče je pritožbo tožnice zavrnilo in potrdilo sodbo okrožnega. To je po mnenju višjega ustrezno pojasnilo, da bolnica takrat ni uporabila zvonca ali o svojem stanju poskušala obvestiti bolnice na sosednji postelji ali medicinske sestre ob njenih nočnih obhodih. Ker je bila zelo prestrašena, kot opisuje, bi bilo pričakovati, da bi vsaj poskušala priklicati pomoč tudi kako drugače. Poleg tega se, čeprav je trdila, da je bila ves čas budna, ni spomnila, da so v sobo prihajale sestre, saj te ponoči vsako uro opravljajo obhode.

Ob takem ravnanju tožnice medicinsko osebje ni moglo biti seznanjeno s tem, da je utrpela možgansko kap, in jim ni mogoče očitati nestrokovnega ravnanja.

Glede na vse je sodišče sklenilo, da je po možganski kapi spala (oziroma je zaspala po tem, ko na hodniku ni srečala sestre) in zato ni uporabila drugih sredstev za priklic pomoči. Nazadnje ni pomembno, zakaj jih ni uporabila; pomembno je le, da pomoči ni poskušala priklicati, zaradi tega pa ji že ponoči ni uspelo vzbuditi pozornosti medicinskega osebja. »Med spanjem oziroma ponoči med ležanjem v postelji tudi ob običajni in pričakovani skrbnosti medicinsko osebje praviloma ne more zaznati, da je oseba pred kratkim utrpela možgansko kap. To dodatno utrjuje že v izpodbijani sodbi ugotovljeno dejstvo, da tudi sestre v jutranji izmeni pri prižgani luči in neposrednem, tudi fizičnem stiku s tožnico utrpele možganske kapi niso zaznale takoj,« je še sklenilo višje sodišče.

Tožnica je poskusila še na vrhovnem sodišču s predlogom za dopustitev revizije glede vprašanja, ali je bila kršena pravna varnost strank postopka s tem, ko sodišče v dveh postopkih (prvem in novem sojenju) o isti zadevi, ob izvedbi istih dokazov, ključni dokaz z zaslišanjem prič ovrednoti, oceni in uporabi pri obrazložitvi odločitve popolnoma različno. Oziroma v prvem sojenju ključni dokaz pomeni podlago za ugoditev tožbenemu zahtevku, v novem sojenju pa za zavrnitev. A ker predlog po mnenju vrhovnih sodnikov ni utemeljen, so ga zavrnili.