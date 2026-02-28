Možu predsednice vzel očeta: Selvin na poledeneli cesti s kamionom trčil v maseratija

PROMETNA NESREČA

Avto je vozil Aleš Musar, nesreča pa je bila usodna za Franca Musarja.

Za družino Aleša Musarja, moža slovenske predsednice države Nataše Pirc Musar, je 2. marec 2018 za vedno vtisnjen v spomin. Tistega dne se je Aleš z očetom Francem in sestro Anjo Musar Kalan odpravil v Radeče pri Zidanem Mostu, in sicer po cesti, ki vodi iz Ljubljane mimo Litije. Sedel je za volanom avta znamke Maserati, poleg njega oče, za njim sestra. Ura je bila okoli pol devetih zjutraj, zunaj so bile prave zimske razmere. Že pred Kresnicami je, kot je Musar razlagal preiskovalcem, začel naletavati sneg. Temperatura je bila pod lediščem. Neposredno po kresniškem mostu je opazil manjši bel ...