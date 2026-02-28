  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PROMETNA NESREČA

Možu predsednice vzel očeta: Selvin na poledeneli cesti s kamionom trčil v maseratija

Avto je vozil Aleš Musar, nesreča pa je bila usodna za Franca Musarja.
Selvin Korać je še enkrat obžaloval nesrečo. Pred odgovornostjo ni bežal. FOTO: Dejan Javornik
Selvin Korać je še enkrat obžaloval nesrečo. Pred odgovornostjo ni bežal. FOTO: Dejan Javornik
Aleksander Brudar
 28. 2. 2026 | 05:00
 28. 2. 2026 | 07:11
6:46
A+A-
Za družino Aleša Musarja, moža slovenske predsednice države Nataše Pirc Musar, je 2. marec 2018 za vedno vtisnjen v spomin. Tistega dne se je Aleš z očetom Francem in sestro Anjo Musar Kalan odpravil v Radeče pri Zidanem Mostu, in sicer po cesti, ki vodi iz Ljubljane mimo Litije. Sedel je za volanom avta znamke Maserati, poleg njega oče, za njim sestra. Ura je bila okoli pol devetih zjutraj, zunaj so bile prave zimske razmere. Že pred Kresnicami je, kot je Musar razlagal preiskovalcem, začel naletavati sneg. Temperatura je bila pod lediščem. Neposredno po kresniškem mostu je opazil manjši bel ...

Več iz teme

Selvin Koraćprometna nesrečasojenjesmrtne žrtvenesrečasmrtna nesrečaNataša Pirc MusarFranc Musar
ZADNJE NOVICE
08:04
Novice  |  Svet
NAPAD

Izrael napadel Iran (FOTO in VIDEO)

Izraelski obrambni minister Israel Katz je dejal, da je šlo za preventivni napad, »da bi odpravili grožnje«.
28. 2. 2026 | 08:04
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kmečka pita z matevžem: pastirska klasika po slovensko

S tako bogato jedjo zlahka odbijemo še zadnje ledene lovke odhajajoče zime.
Midva Kuhava28. 2. 2026 | 07:30
07:29
Novice  |  Slovenija
ZA VEČJO VARNOST

To je od danes za mlajše od 15 let prepovedano

Začel je veljati spremenjeni zakon o voznikih.
28. 2. 2026 | 07:29
07:15
Lifestyle  |  Polet
NIKOLI NI PREPOZNO ZA ZAČETEK

Kaj se zgodi, če po 50. letu prenehate z gibanjem? Posledice so hude

Gibanje po 50. letu ni več izbira, temveč nuja.
Miroslav Cvjetičanin28. 2. 2026 | 07:15
07:14
Premium
Novice  |  Slovenija
ZPIZ

Dobra novica, marčni odstotek bo na računih od maja

Predlog izredne uskladitve pokojnin dobil soglasje sveta Zpiza. A bo zaradi uvajanja digitalizacije zamuda pri izplačilu.
Barbara Hočevar28. 2. 2026 | 07:14
07:01
Novice  |  Kronika  |  Doma
POLICISTA JE BUTNIL V OBRAZ

Iz pripora na prostost, ker ni sposoben spremljati kazenskega postopka

Sodišče zavrglo obtožbo zoper državljana Bangladeša.
28. 2. 2026 | 07:01

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki