Mrtva Alojza in Nežiko našel dimnikar, pred njuno hišo gorita svečki (FOTO)

ŽALOST NA GORIČKEM

Zakonca Čuk sta drug za drugim umrla v domači kleti. Pred tragedijo sta nabirala gobe, v sredo se nista oglasila.

Vzrok smrti 70-letnega Alojza Čuka in njegove 60-letne žene Nežike Čuk, ki so ju mrtva našli v njuni hiši v Martinju na Goričkem, še zmeraj uradno ni pojasnjen. Vse pa kaže, tako govorijo tudi domačini, da je bilo za zakonca smrtonosno vrenje mošta. V Martinju na Goričkem, na skrajnem severovzhodnem robu Slovenije, le streljaj od meje s Porabjem in Madžarsko, je bilo včeraj, dan po tragediji, še bolj mirno. Bril je mrzel veter, zato je bilo zunaj zelo malo ljudi. Tisti redki domačini, ki smo jih srečali v vasi s 100 dušami, niso veliko govorili, ko smo jih pobarali o tem, kaj se je dogajalo v ...