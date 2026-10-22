Mrtvo mamo Klaro v šoku pustil samo: Anton čez ključavnico zalepil selotejp, zaradi trupla močno zaudarjalo (FOTO)

GROZLJIVO ODKRITJE

Anton Kovačič se je zavedal, da ni bil upravičen do pokojnine umrle.

Natanko šest let po grozljivem odkritju v stanovanju na Majaronovi ulici 20 v Ljubljani je zdaj svojo plat zgodbe prvič povedal Anton Kovačič, ki je, spomnimo, po prepričanju tožilstva tam osem let skrival svojo mrtvo mamo Klaro. Ves ta čas naj bi skrbno dvigoval njeno pokojnino in tako Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) oškodoval za 92.760 evrov. V svoj zagovor se je včeraj na sodišču spominjal, da naj bi mu mama 24. decembra 2015 rekla, naj namoči ješprenj, saj je želela skuhati ričet. Nato je odšel in se v stanovanje vrnil čez dva dni. Takrat pa se mama, kot je ...