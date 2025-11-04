Na 1. november pred gostilno 21-letnika pretepal tudi 15-letnik

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 30. 10. in 3. 11. 2025 posredovali v 298 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 978 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, ponarejanja listin, vlomov in tatvin.

Ukrepali zaradi kršitev javnega reda in miru

V noči na 31. 10. so policisti posredovali v naselju Pot v gaj, kjer naj bi javni red in mir z vpitjem in prepirom kršila dva moška. Ugotovili so, da gre za moška, stara 39 in 47 let. Oba sta bila pod vplivom alkohola in tudi po prihodu policistov sta nadaljevala z nedostojnim vedenjem ter grožnjam. Zoper kršitelja so uporabili prisilna sredstva, ju obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so jima izdali plačilni nalog.

31. 10. dopoldne so bili obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v Biški vasi. Policisti so ugotovili, da je 58-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, grozil oškodovancu, da ga bo pretepel in ga ustrahoval. Opozoril in ukazov policistov ni upošteval, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Kršitelj je med postopkom grozil tudi policistom. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

1. 11. nekaj pred 4. uro smo bili obveščeni o pretepu pred gostinskim lokalom v Črnomlju. Na kraj so bili napoteni policisti, ki so z zbiranjem obvestil ugotovili, da so bile v pretep vpletene tri osebe. Po sporu sta 15-letnik in 23-letnik napadla 21-letnika. Med seboj so se pričeli pretepati in 21-letnik je bil lažje poškodovan. Predloga za pregon kaznivega dejanja ni podal, zato bodo policisti polnoletnima kršiteljema izdali plačilni nalog, o kršitvi mladoletnika pa bodo z obdolžilnim predlogom obvestili sodišče.