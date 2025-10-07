Na 41-letno tujo planinko padlo drevo, z njo hudo

V nedeljo okoli 8. ure so bili gorenjski policisti obveščeni o gorski nesreči na poti Tomčeva koča – Roblekov dom. Tam je na 41-letno tujo planinko pod težo snega padlo drevo in jo telesno poškodoval.

Pomoč na kraju ji je nudila GRS Radovljica in jo transportiralo do Poljške koče, kjer jo je prevzelo zdravstveno osebje in prepeljalo v zdravstveno ustanovo.

Planinca pri sestopu na Bovškem potrebovala pomoč

V soboto nekaj minut po 22. uri pa so novogoriške policiste obvestili, da sta se dva planinca čez dan odpravila plezat na Jerebico, goro v Zahodnih Julijskih Alpah, ki leži na slovensko-italijanski meji nad naseljem Log pod Mangartom. Pri sestopu z gore sta zaradi slabšanja vremenskih razmer in goste megle zaprosila za pomoč Gorsko reševalno službo Bovec. Naslednje jutro so policijo obvestili, da sta oba planinca (20-letni moški in 25-letna ženska), slovenska državljana varno sestopila z omenjene gore. Nista bila poškodovana.