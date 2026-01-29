Na Ajdovskem med vožnjo več voznikov poškodovalo osebno vozilo, vzrok za to pa pri vseh enak

S Policijske uprave Nova Gorica (PU Nova Gorica) so sporočili, da je na Ajdovskem več osebnih vozil povozilo večjo luknjo na vozišču, zaradi česar so se vozila poškodovala. Obvestilo o enem takem dogodku so na omenjeni policijski upravi prejeli včeraj, 28. januarja ob 19.17. Po njihovih do zdaj zbranih podatkih je voznik osebnega avtomobila med vožnjo na območju Ajdovščine predrl obe levi pnevmatiki na vozilu. »Ugotovljeno je bilo, da je do poškodb zaradi povoženja večje luknje prišlo še na petih osebnih vozilih, ki so vozila po Tovarniški cesti (iz smeri Goriške ceste) proti ulici Mirce v omenjenem naselju,« so zapisali na PU Nova Gorica.

Kot so še dodali, je policija obvestila tudi pristojno Državno tožilstvo v Novi Gorici. Policisti PP Ajdovščina so primere zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico, pristojne službe pa so večjo luknjo začasno sanirale.