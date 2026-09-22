Na avtobusni postaji na Dobah ustavili avto: v njem devet Turkov (FOTO)

Policisti so v kraju Dobe ustavili avtomobil hrvaških registrskih oznak, ki ga je vozil državljan Gruzije. V vozilu je bilo še devet državljanov Turčije, policisti pa so ob preverjanju voznika odkrili še popolni ponaredek gruzijskega vozniškega dovoljenja. Policisti Specializirane enote za nadzor državne meje II in PPIU Novo mesto so ob 9.12 na avtobusni postaji v kraju Dobe ustavili osebni avtomobil Citroën C4 Picasso s hrvaškimi registrskimi oznakami.

Za volanom je sedel državljan Gruzije, v vozilu pa je prevažal devet državljanov Turčije. Po navedbah Policijske uprave Novo mesto so ti na tak način nedovoljeno vstopili na ozemlje Republike Slovenije.

Vozniku odvzeli prostost

Policisti so gruzijskemu vozniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 308. členu Kazenskega zakonika odvzeli prostost. Postopek so izvedli tudi z devetimi tujci. Ti so podali namero za mednarodno zaščito, nato pa so jih predali v nadaljnji postopek uslužbencem Azilnega doma v Logatcu.

Toda s tem se težave voznika še niso končale.

Vozniško dovoljenje je bilo ponarejeno

Med preverjanjem njegovega vozniškega dovoljenja so policisti ugotovili, da je uporabljal popolni ponaredek vozniškega dovoljenja Gruzije. Sporno dovoljenje so mu zasegli.

V dopoldanskem času bo zoper voznika izveden postopek na OS Krško zaradi suma kaznivih dejanj po 308. in 251. členu KZ-1.

Policisti so mu izdali tudi plačilni nalog zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja po 56/8. členu ZVoz-1, zasegli pa so mu tudi vozilo.