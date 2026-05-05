Na avtobusu 12-letnico božal po zadnjici in ji ponujal denar, za gnusen zločin bo zdaj odgovarjal

Prisebni voznik LPP je 67-letnega Bosanca do prihoda policistov zaklenil v avtobus.

Zgodilo se je na zadnji septembrski ponedeljek v letu 2025. Dvanajstletna deklica se je tistega 29. septembra okrog 19. ure vračala domov s treninga in na postaji Bavarski dvor sredi Ljubljane čakala avtobus mestnega potniškega prometa. Nenadoma se ji je približal starejši neznanec – po letih sodeč bi ji lahko bil stari oče – in jo ogovoril. Kmalu se je zgodila prava drama, zaradi katere se je na zatožni klopi okrožnega kazenskega sodišča znašel 67-letni Bosanec Fikret Šemić. Sledil ji je Na postaji je deklico spraševal, od kod je in kateri avtobus čaka. Nič hudega sluteča mladoletnica mu je ...