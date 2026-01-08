  • Delo d.o.o.
OČITKE ZAVRAČA

Na avtobusu naj bi spolno nadlegoval 12-letnico

Fikret Šemić očitke zavrača. Zgodilo se je konec septembra lani na avtobusu.
Grega Voga naj bi 13. novembra tam skorajda pokončal voznika mestnega avtobusa Zlatana Rahmanovića. FOTO: Črt Piksi

Grega Voga naj bi 13. novembra tam skorajda pokončal voznika mestnega avtobusa Zlatana Rahmanovića. FOTO: Črt Piksi

Peter Kobal je z dvema nožema v rokah in vizirjem na glavi grozil, da bo vse zaklal. FOTO: Črt Piksi

Peter Kobal je z dvema nožema v rokah in vizirjem na glavi grozil, da bo vse zaklal. FOTO: Črt Piksi

Aleksander Brudar
 8. 1. 2026 | 07:10
4:09
Bavarski dvor v Ljubljani je v zadnjem času neslavno zaslovel po več nasilnih dogodkih. Samo lani so odmevali trije. Konec julija naj bi 44-letni državljan Pakistana Imran Khan pri Mipovem kipu bika pred stavbo Ilirike posilil močno opito žensko. Na predzadnji septembrski dan naj bi 67-letni državljan Bosne in Hercegovine Fikret Šemić na avtobusu spolno nadlegoval 12-letno deklico. Grega Voga, 37-letni Ljubljančan, naj bi tam 13. novembra skorajda pokončal voznika mestnega avtobusa Zlatana Rahmanovića. Mnogim je ob vsem tem še vedno zelo dobro ostalo v spominu dogajanje iz 13. marca 2024, ko je danes 25-letni Ljubljančan Peter Kobal z dvema nožema v rokah in vizirjem na glavi pred lekarno na tistem območju grozil, da bo vse zaklal.

Doslej je na sodišču epilog dobil le dogodek iz 13. marca 2024. Avgusta istega leta je bil Kobal obsojen na eno leto zapora, ki pa ga je lahko prestajal v obliki obveznega psihiatričnega zdravljenja v zdravstvenem zavodu. Razen Voge, ki je osumljen poskusa uboja, po dejanju je bil odpeljan v Maribor na forenzično psihiatrijo, pa sta se v tem tednu o krivdi pred ljubljansko okrožno sodnico Urško Zorko izrekla Khan in Šemić. A čeprav je Khan v ponedeljek, potem ko je tožilka zanj v primeru priznanja krivde predlagala dve leti in mesec zapora ter stransko kazen izgon tujca iz države za pet let, to tudi storil, se je tako zapletlo, da sodnica njegovega priznanja ni mogla sprejeti. Zoper njega bo steklo sojenje.

Prav tako za Šemića, saj ta včeraj krivde za spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let, po naših neuradnih podatkih ni priznal. Če bo spoznan za krivega, mu, glede na določbe kazenskega zakonika, grozi od treh do osmih let zapora. Kaj točno mu tožilka Barbara Zgonik očita, ni znano, saj je na njeno željo predobravnavni narok potekal za zaprtimi vrati. Če držijo naše neuradne informacije, mu je za primer priznanja krivde predlagala dve leti zapora.

3-8 let zapora mu grozi.

Prisesal se je kot klop

Mediji so glede dogodka, ki se je 29. septembra lani zgodil okoli 19. ure, poročali, da se je takrat 12-letnica vračala domov s treninga, ko jo je na Bavarskem dvoru ogovoril starejši moški. Sprva ji je zastavljal osebna vprašanja, nato pa ji začel slediti na avtobus in tam prestopil vse meje. »Prijemal jo je za roko, jo božal po nogi in celo po zadnjici, ji ponujal denar in jo spraševal, ali bi šla z njim na pijačo,« je pretreseno razlagala dekličina mama. Prestrašena šestošolka je skušala pobegniti, a moški se je prisesal nanjo kot klop, so poročali v oddaji 24ur.

Prijemal jo je za roko, jo božal po nogi in celo po zadnjici, ji ponujal denar in jo spraševal, ali bi šla z njim na pijačo.

Deklica k sreči ni ostala sama. Stisko je opazil mlajši potnik ter jo spodbudil, naj pokliče mamo, in takoj opozoril voznika. Voznik se je odzval kot pravi junak: ustavil je avtobus, poklical nadrejene in policijo, da predator ne bi ušel, avtobus pa zaklenil. »Sem mu rekel, da pri nas na LPP ne podpiramo nasilja in pedofilov. Čakali bomo policijo,« je bil jasen šofer, ki ga je mati deklice javno pohvalila in se mu ganjena zahvalila.

Moški, ki naj bi bil pod vplivom alkohola, a doslej še nikoli kaznovan, je sicer poskušal pobegniti, a brez uspeha. Policisti so ga na kraju dogodka vklenili in pridržali. Voznik je ob tem poudaril, da se otroci v podobnih primerih ne smejo bati, temveč naj se takoj obrnejo na voznika, saj bo ta vedno priskočil na pomoč. Pretresena mama je staršem svetovala, naj se z otroki odkrito pogovarjajo o tem, kako reagirati, če se znajdejo v nevarni situaciji.

Sojenje zoper Šemića se bo začelo februarja. 

