Na avtobusu proti Ljubljani kadil, prenehal ni vse do prihoda policije

Policisti so bili danes ob 10.44 obveščeni o kršitvi na avtobusu, ki je vozil na liniji Kranj–Ljubljana. Eden od potnikov se je namreč na avtobusu odločil kaditi, s tem pa seveda kršil pravila in zmotil tako druge potnike kot tudi voznika. Za kajenje je uporabljal elektronsko cigareto oziroma natančneje baterijski izparilnik (tako imenovan 'vape').

Voznik je zato avtobus ustavil na počivališču Torovo in počakal na prihod policistov. Kranjski prometni policisti so na kraju ugotovili, da je 44-letni moški kadil v zaprtem javnem prostoru, za kar si je prislužil kazen. Prvoten sum, da naj bi bil storilec tudi pod vplivom nedovoljenih substanc, so po testiranju zavrgli, drugih kršitev nato policisti niso ugotovili. Moškega so odstranili z avtobusa, preostali potniki pa so po končanem policijskem postopku nadaljevali pot proti Ljubljani.

Kršitelja so policisti nato prepeljali do avtobusne postaje v Vodicah. Zaradi kajenja v zaprtem javnem prostoru so mu na podlagi Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov izdali plačilni nalog.