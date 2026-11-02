Na avtobusu v Kopru: 78-letnico ob sunkovitem zaviranju vrglo naprej, končala je v bolnišnici

Vožnja z mestnim avtobusom se je za 78-letno potnico v Kopru končala s poškodbami. Voznik je med vožnjo po Ljubljanski cesti sunkovito zavrl, zaradi česar je starejšo žensko vrglo naprej. Pri tem je z roko in prsnim košem udarila v drog v avtobusu.

Kot so sporočili policisti, so jih ob 16.11 iz urgence Splošne bolnišnice Izola obvestili, da imajo v oskrbi žensko, ki je bila udeležena v prometni nesreči.

Po doslej zbranih informacijah se je dogodek zgodil pred nekaj dnevi, ko se je 78-letnica kot potnica peljala z mestnim avtobusom na območju Kopra. Med vožnjo po Ljubljanski cesti je voznik nenadoma močno zavrl, žensko pa je zaradi sunka vrglo naprej. Ob trku v drog je utrpela lažje telesne poškodbe. Zaradi bolečin je zdravniško pomoč poiskala šele nekaj dni po dogodku.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin prometne nesreče. Zakaj je voznik sunkovito zavrl, za zdaj ni znano.